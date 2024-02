La inesperada alternativa del Barça a Nike y Puma

Joan Laporta, el presidente del FC Barcelona, no ha dejado indiferente a nadie con sus declaraciones en 'RAC1' respeto a la relación del club con Nike. La marca estadounidense lleva produciendo las elásticas azulgranas desde el 1998, pero últimamente todo parece indicar que el binomio Barça/Nike se va apagando.

Según el Barça, la marca deportiva no ha tratado bien al club en los últimos años: "Tenemos una relación que no es la aconsejable. No nos han repostado material, no se ha cumplido todo lo programado, y el mercado nos paga el doble de Nike, con ellos llevamos más de 20 años con ellos y en momentos difíciles no se han presentado".

Tal como ha informado SPORT en las últimas semanas, Puma está en la 'pole' en la carrera para ser el sucesor de Nike en la camiseta del Barça, pero Laporta ha planteado una posible e inesperada tercera vía: "Hay tres opciones: seguir con Nike, aceptar lo que nos ofrece el mercado, que nos pagaría mucho más y hay la opción de hacerlo nosotros a través de BLM como hacemos con otro tipo de ropa. En términos de rentabilidad, crear la marca propia Barça no está descartada, pero hay opciones más seguras como las que paga el mercado".

Con estas declaraciones, Laporta ha sorprendido a todos, dejando caer que el propio club podría ser el que fabricara y produjese sus camisetas, algo nunca antes visto en el mundo del futbol. Pero antes de cambiar a Puma o incluso producir sus propias camisetas a través de BLM, el Barça debería encontrar la manera de romper el contrato con Nike que termina en el 2028 para dar fin a más de 20 años de relación.