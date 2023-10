Laporta: "La historia del Barça no se ensucia"

El presidente del Barça lanza un desafío. "Al madridismo sociológico le digo que volveremos a hacer el mejor Barça de la historia" Laporta presume de éxitos deportivos y afirma que, económicamente, están mucho mejor que cuando llegaron

La Asamblea de Compromisarios del FC Barcelona se ha iniciado con el habitual discurso del presidente del club, Joan Laporta. En el momento del inicio de la asamblea solo se habían acreditado 571 compromisarios del total de 4.451 que tienen derecho a hacerlo.

Lo mejor del discurso del presidente del Barça ha llegado cuando ha defendido al club en el 'Caso Negreira'. "La historia del Barça no se ensucia. Estoy hablando del 'caso Negreira'. Esta campaña de desprestigio sin precedentes no la podemos permitir. Por mucho que busquen y difamen, no encontraran nada porque no hemos hecho nada de lo que se nos acusa. En mi etapa, como mínimo, ya explicamos que pagábamos por unos informes. El juez dice que este dinero se utilizó para pagar árbitros y comprar partidos, pero no lo prueban. Y no lo harán porque no pueden, porque no hay nada de lo que se nos acusa. Ha sido utilizado el caso por algunos que pretenden ensuciar el nombre del Barça, los que no quieren que seamos 'Més que un Club'".

Laporta ha vuelto a utilizar el término madridismo sociológico: "Cuando vas a Madrid te das cuenta de que hay un madridismo sociológico en todos los organismos de poder. En mi primera etapa ya ganamos a este madridismo sociológico. Este madridismo sociológico no lo pasó bien y podéis imaginar como se sienten cuando ven que el Barça va mejor y encima el presidente de aquella etapa es el mismo, que el entrenador era quien entonces era el mejor centrocampista del mundo. Que ven que vuelven a salir grandes jugadores del fútbol base. Además, no les interesa que se hable de su poder. Son los promotores de esta trama. Quieren adueñarse del club y destruir uno de los símbolos de Catalunya. El procedimiento judicial lo ganaremos. Tengo malas noticias para el madridismo sociológico porque volveremos a hacer el mejor Barça de la historia".

Joan Laporta, en su discurso ante la Asamblea de Compromisarios 2023 | FCB

Área deportiva

Laporta ha iniciado su discurso recordando que se ha llegado al ecuador del mandato, destacando que han logrado superar una situación crítica: "Se está trabajando mucho y bien para revertir una situación adversa por la herencia que recibimos en marzo del 2021. Hemos aplicado un plan estratégico para dar la vuelta a la situación y se está consiguiendo gracias al trabajo, la valentía, la insistencia... Entre todos hemos salvado el club a pesar de los palos en las ruedas que nos ponen desde fuera. Nos atacan porque volvemos a ir bien. Deportivamente y económicamente".

El presidente del Barça ha querido destacar los éxitos deportivos de la pasada temporada. "Estamos volviendo a la excelencia deportiva. Tenemos un equipo joven, con muchos jugadores de la cantera, con mucho más valor en el mercado y más sostenible del que heredamos. Y no hablo solo de fútbol, la temporada pasada ganamos las seis ligas. Es algo único en el mundo del fútbol. Y capítulo aparte merece la Champions del femenino", ha explicado un Laporta que ha querido destacar el trabajo del área deportiva del club: "La reducción de la masa salarial deportiva era necesaria para estabilizar la entidad. Se ha conseguido con trabajo y manteniendo la competitividad de nuestros equipos. Tenemos un primer equipo, con Xavi Hernández, que quiere marcar una era. Quiero destacar el trabajo de la área de fútbol. Mateu Alemany ha hecho un gran trabajo y se lo agradezco y ahora ha llegado Deco, una persona muy válida que se entiende muy bien con Xavi, otra persona fundamental".

Joan Laporta, en su discurso ante la Asamblea de Compromisarios 2023 | FCB

La economía

Laporta ha querido también hablar del área económica, desmintiendo a los que dicen que el Barça actual está peor que el que heredaron: "Económicamente vamos mucho mejor. Llegamos cuando acababa la temporada 20/21. Lo que hicimos fue salvar la entidad, que tenía una deuda de 1.350 millones, la mayor parte a corto plazo, con 455 millones de patrimonio neto negativo. Tomamos decisiones valientes y salvamos el club. Y sin tocar el bolsillo de los socios. Hoy presentamos un beneficio de 304 millones, superior a lo que aprobamos hace un año. Ha habido unas cifras de récord en el área comercial. Estamos mucho mejor que cuando llegamos".

El presidente del Barça, siguiendo con el apartado económico, ha destacado los buenos números previstos para este ejercicio. "Se ha hecho un esfuerzo en la reducción de la deuda y en la contención del gasto. Hay más gastos de los esperados porque hemos decidido que saliesen jugadores y hemos tenido que liquidar sus contratos. Lo hemos hecho ahora porque teníamos muchos beneficios debido a las operaciones financieras que nos autorizaron. Les presentaremos un presupuesto de 859 millones con once millones de beneficios sin activar palancas. Y se conseguirá a pesar de irnos a Montjuïc".

Y ha destacado para acabar el valor de la marca Barça y la importancia del Espai Barça: "También hemos mejorado el pulso institucional. Hemos recuperado el liderazgo en la industria del deporte. Cada día hay más patrocinadores que quieren asociarse a la marca Barça y respetando nuestra identidad y nuestros valores. El Espai Barça es imprescindible y el proyecto más grande de nuestra historia. Es un pilar para la recuperación económica, nos permitirá seguir gozando de nuestro modelo asociativo de club. Progresa adecuadamente. Ya tenemos la licencia para levantar el nuevo estadio. Si no pasa nada, volveremos a final del 2024, cuando iniciemos los actos de nuestro 125 aniversario".