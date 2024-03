Laporta: "Hay que luchar hasta que no podamos respirar"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, no se rinde. No tira la toalla en la Liga ni en la Champions. Cree que, mientras hay vida hay esperanza y que, hasta que las matemáticas digan lo contrario, el equipo y la afición tienen que creer. "No podemos rendirnos. Los culés no podemos rendirnos, no podemos tirar nunca la toalla. No podemos decir por avanzado que no lucharemos. Hay que luchar gasta que no podamos respirar", ha asegurado.

Laporta ha realizado estas manifestaciones en la presentación del documental "Orígens | Araujo" que se estrenará próximamente en la plataforma 'Barça One'. "No podemos rendirnos. Los culés no podemos rendirnos, no podemos tirar nunca la toalla. No podemos decir por avanzado que no lucharemos. Hay que luchar hasta que no podamos respirar. Este documental ha sido muy motivador. No hay suficiente con el talento, la mentalidad es imprescindible y Ronald la personifica. Su lucha le ha convertido en uno de los mejores centrales del mundo”, ha dicho Laporta.

Sobre el documental, el presidente del FC Barcelona ha comentado que “me ha gustado mucho, ha sido muy interesante. Me ha parecido muy humano". Y ha dicho: "Felicidades, Araujo por ser como eres y a tu familia por cómo te ha educado. Hemos podido entender los valores con los que has crecido en tu vida, que se proyectan en la esfera profesional. Eres perseverante, luchador… La personificación de lo que queremos en un jugador del Barça: que no lance nunca la toalla. Algo que también transmite Xavi, es optimista y siempre ve el vaso medio lleno".