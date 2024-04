Lanzan petardos en el hotel del PSG

Esta noche se disputa el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Champions League entre FC Barcelona y Paris Saint-Germain. Sin embargo, algunos aficionados han empezado a calentar la eliminatoria y 'jugar' el partido con 24 horas de antelación.

Tal y como informa 'El Chiringuito TV', algunas personas se han acercado al hotel del Paris Saint-Germain para tirar petardos y, así, interrumpir el descanso de los futbolistas del conjunto francés. El Hotel W, donde se encuentran hospedados, está situado al lado del mar y es uno de los más lujosos de la ciudad.

Cabe recordar que esta práctica ya se llevó a cabo en la capital francesa antes del partido de ida de los cuartos de final, disputado en el Parque de los Príncipes. El Barça se concentró en el Hôtel du Collectionneur situado en el distrito 8, cerca de los Campos Elíseos y cerca de las cuatro de la madrugada se produjeron los incidentes, tal y como informó la agencia CLPress.

Los nervios están a flor de piel entre los aficionados y no es para menos: un billete hacia las semifinales de la máxima competición europea de clubes está en juego. Convertirse en uno de los cuatro mejores equipos del continente no es algo menor. Algo que el Barça no ha conseguido en las últimas cinco temporadas. Esta noche, el desenlace.