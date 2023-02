Desde José María Enríquez a Andújar Oliver: ¿Quién es quién en el 'Caso Negreira'?

El caso destapado ayer en el programa 'Què t'hi jugues' de SER Catalunya ha sacudido al arbitraje español El FC Barcelona pagó 1,4 millones en tres años al vicepresidente de los árbitros por supuestos informes sobre colegiados

El 'caso Negreira' ha sacudido los cimientos del arbitraje español, si bien los hechos analizados habrían prescrito según la nueva Ley del Deporte.

El programa 'Què t'hi jugues' de SER Catalunya desveló que el FC Barcelona pagó 1,4 millones de euros en tres años (2016-18) al excolegiado José María Enríquez Negreira, entonces vicepresidente de los árbitros por supuestos informes sobre colegiados.

Pero, ¿quién es quién en toda esta historia, y cuáles son las claves?

José María Enríquez NegreiraNacido en Barcelona en 1945, fue colegiado de Primera División entre 1979 y 1992. Desde 1994 trabajó en el Comité Técnico de Árbitros, hasta el año 2018. Preguntado durante su etapa en activo por sus colores en muchas ocasiones, siempre alardeó de ser seguidor de la Unió Atlètica Horta, modesto club barcelonés.

En su defensa, aseguró que no existe documentación porque su trabajo consistía en asesorar verbalmente al club azulgrana, entre otras cuestiones, sobre cómo se debían comportarse los jugadores frente a cada árbitro.

De qué periodo se habla

La investigación comenzó el año pasado a raíz de una inspección de Hacienda a la empresa DASNIL, propiedad del exárbitro, y se refiere al periodo comprendido entre los años 2016 y 2018.

Eso sí, según fuentes al tanto de la investigación los pagos fueron efectuados por “diversas juntas directivas” del club azulgrana desde la etapa de Joan Gaspart (2000-2003), pasando por las de Joan Laporta, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu.

Los presidentes del FC Barcelona

Los hechos investigados pueden afectar hasta a cuatro presidentes del FC Barcelona, durante cuyos mandatos se habrían efectuado estos pagos por informes. Esto es lo que han dicho al respecto.

Joan Gaspart

En declaraciones a la Cadena SER, Gaspart señaló que "he criticado mucho a los árbitros y me pusieron multas por hablar sobre ellos, pero de esto, a tener información para poder ganar un partido... Puedo garantizar que esto en mi época no lo he hecho nunca y si hubiese pasado no lo hubiese permitido. No creo que el Barça lo haya hecho de forma irregular. El club no ha hecho nada de lo que se puedan avergonzar los culés. Para mí esto es algo extraño y un caso que huele mal".

Joan Laporta

El actual presidente del club, indicó: "La noticia genera dudas y no es casualidad que salga ahora. Por parte del FC Barcelona, cualquier interpretación capciosa, tendenciosa y que insinúe cosas que no son, recibirá la respuesta adecuada del club y por lo tanto nos reservamos todas las acciones que sean necesarias para defender la honorabilidad y los intereses del FC Barcelona".

Laporta señaló también cómo el club había contratado en el pasado los servicios de un consultor externo para realizar informes técnicos sobre jugadores de categorías inferiores del fútbol español. Según Laporta, ese mismo consultor realizaba "asesoramiento arbitral" de forma adicional, sin detallar en qué parcelas.

Josep Maria Bartomeu

Según informa La Sexta, el expresidente del FC Barcelona declaró como investigado el lunes de la semana pasada ante la unidad adscrita de la Policía Nacional que investiga los pagos al ex vicepresidente del Comité de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira.

En su declaración Bartomeu descargó la responsabilidad en los ejecutivos del área deportiva y dijo que él no estaba en el detalle de esos pagos, aunque cuando fue nombrado presidente en 2015 le dijeron que se hacían desde 2001 y aprobó que se siguieran haciendo.El CTA

El Comité Técnico de Árbitros emitió un comunicado donde lamentaba "los comportamientos que puedan ser susceptibles de atentar contra la ética del estamento", recordando que "ningún árbitro en activo o miembro de los órganos del CTA puede desarrollar labor alguna que sea susceptible de entrar en conflicto de intereses".

Además el organismo arbitral señaló que "el señor Enríquez Negreira ya no forma parte de ninguna estructura federativa desde el cambio de gobierno llevado a cabo tras las elecciones de 2018" y se pone a disposición de la Justicia para "brindar su máxima colaboración en cualquier tipo de información que este Comité pueda aportar".

La RFEF

La Real Federación Española de Fútbol ha emitido hoy jueves un comunicado para exponer que actuará de inmediato para abordar la situación y que habría requerido ya ciertas informaciones tanto a los responsables del CTA como del FC Barcelona. El ente que preside Luis Rubiales alerta que se adoptarán las medidas necesarias "dentro del marco de legalidad que debe imperar en todas estas situaciones".

Andújar Oliver

El excolegiado Juan Andújar Oliver, nacido en Almería en 1948 y retirado del arbitraje en 1995, es comentarista habitual en OPnda Cero y en dicha emisora manifestó ayer miércoles en Radioestadio su decepción con la información publicada: "Los que hemos creído en la honestidad, nos sentimos mal e incómodos. Yo he puesto la mano en el fuego por la honestidad de todos, pero ahora solo la pongo por mí sólo. Me he sentido avergonzado y apenado".

Andújar también ha implicado en el caso al hijo de José María Enríquez Negreira, al que acusa de querer conocer detalles de las vidas de los colegiados y lo que pensaban: "He llamado a personas... En los partidos importantes del Barcelona en su campo, el hijo de Enríquez -que estaba también metido en el Comité Técnico- llamaba a los árbitros para decirles en qué hotel estaba y les decía que él les llevaba al campo".

Eduardo Iturralde González

Otro de los excolegiados 'mediáticos' que se ha pronunciado sobre el caso es Iturralde González. El vasco, nacido en 1967, fue colegiado de Primera entre 1995 y 2012, y es el actual comentarista arbitral en la Cadena SER.

Iturralde señala que "el comunicado del CTA es liviano, miedoso. Desde que ha salido la noticia tenía que haberse presentado como parte de la causa. Enríquez Negreira no está aquí ya, pero Medina Cantalejo sí está. Tiene que formar parte de la causa en esta instrucción judicial. Lo que tiene que hacer el CTA es que le auditen, que investiguen. Pongo la mano en el fuego: no hay ningún problema. Que auditen lo que tengan que auditar. Al que hay que perseguir es Enríquez Negreira".

Rafa Guerrero

Otro excolegiado habitual en los medios de comunicación es el exárbitro asistente Rafael Guerrero. Colaborador habitual de 'El Chiringuito', donde ya no esconde sus simpatías blancas, saltó a la fama en un Real Zaragoza-Barça por indicar un penalty sobre Fernando Couto.

Nacido en León en 1963, fue colegiado hasta 2008, y ha señalado sobre el caso Negreira: "Se encargaba de llamarte cuando descendías y cuando ascendías". También indicó que el catalán tenía acceso a los informes de la actuación de cada árbitro: "Si tienes acceso a esos informes, puedes utilizarlos", manifestó.