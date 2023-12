Jose Bermúdez: "Iñaki Peña y Arnau Tenas mentalmente son dos bestias"

El entrenador de porteros del Andorra trabajó con Peña y Tenas en el fútbol base del Barça. Hablamos con él sobre el momento de los dos y anécdotas de su formación "Iñaki es una persona de pocas palabras y Arnau, todo lo contrario. Son personas distintas y muy competitivas pero siempre hubo mucho respeto entre los dos", asegura

Jose Bermúdez (Málaga, 44 años) se convirtió en el entrenador de porteros del Andorra este verano, pero antes trabajó en el Barça. Cinco años, entre 2017 y 2023, donde coincidió con Iñaki Peña y Arnau Tenas, sobre todo en la etapa del juvenil A. Hablamos con Bermúdez sobre los orígenes de los dos guardametas, su evolución y algunas anécdotas que explican su carácter.

¿Qué primera impresión te dio Iñaki Peña?

La sensación fue muy buena. Me encontré con un portero joven pero bastante maduro. Muy formado a nivel técnico-táctico, porque llevaba años en la casa y tenía conceptos de juego Barça muy asimilados. Iñaki ya era un portero solvente, con muy buen pie y sobrio en portería. Nada espectacular, pero muy efectivo. Pero sobre todo me impresionó lo mismo que me sigue asombrando ahora: su capacidad de gestión emocional. De cómo es capaz de sacar un gran rendimiento en situaciones de estrés o de presión. Por eso el año que lo tuvimos en el juvenil A fue muy determinante para nosotros.

¿En qué detalles veías que era tan bueno en situaciones de presión?

Básicamente por cómo respondía al concepto de portero que necesita el Barcelona. Y eso se traduce en cómo respondes cuando apenas intervienes durante todo el partido, pero te responde en una situación clave. En el Barça tienes la posesión y casi no te llegan, pero cuando eso ocurre tienes que estar muy concentrado, tiene que estar metido ya sea en el minuto cinco, en el setenta o en el noventa. Iñaki aparecía en el minuto 70 cuando igual no había tenido otra situación de portería en el resto del partido y era determinante. Se vio en la Youth League o en partidos claves de la liga. Superaba esas pruebas con nota.

¿Es tan introvertido como parece?

Es un hombre de pocas palabras. Siempre ha sido algo introvertido.

¿Te pedía trabajar en algo específico? ¿Era más comunicativo en este sentido?

Teníamos muy buena relación y sí que teníamos conversaciones sobre lo que tenía que mejorar y demás. Trabajamos el juego de pies, el juego aéreo, identificar trayectorias, segundas jugadas, reincorporaciones... pero tampoco es que tuviera algún aspecto que era un punto débil. Iñaki ya era un producto bastante completo en el último año del juvenil. No tenía una carencia específica, pero sí que había cosas que podía mejorar como las reincorporaciones en las segundas jugadas. No era un portero superexplosivo que hiciera una parada y se reincorporara superrápido para encadenar otra.

Hablemos de Arnau Tenas, ¿tuviste una primera impresión muy diferente?

"[Risas]. Arnau es todo lo contrario. Tiene una personalidad muy distinta. Los dos tienen cualidades para el primer equipo y el máximo nivel pero con formas de ser distintas. Los dos tienen ese espíritu competitivo, con una autoestima muy alta. Arnau es eso: un portero extrovertido y un trabajador nato. Se lo ha ganado.

¿Su altura puede ser un hándicap en el máximo nivel?

Es un tema que ha estado ahí desde pequeño. Lo hablábamos, pero era algo que no dependía de él, así que trabajamos en lo que sí que dependía de él. Esa habilidad que tiene con los dos pies se lo ha currado desde siempre. Tiene muchas cualidades: más allá de entender muy bien el fútbol, es muy comunicativo, es inteligente. En los primeros años, sí que es cierto que arriesgaba más, porque sabía que era bueno con los pies. En muchos momentos decidía mal y la proporción riesgo-beneficio no salía a favor. Pero con los años lo fue aprendiendo y lo fue ajustando. Es gratificante ver cómo ha mejorado.

Cuando estaban en el Barça se instaló un poco el discurso de que Peña era un portero más hecho, pero Tenas tenía un techo más alto, ¿lo sentías así?

No lo tengo claro. Para mí los dos son porteros muy perfil Barça. Igual Peña podía dar la sensación de que estaba más hecho por la madurez que transmitía. Arnau tenía que ajustar algunas cosas; cometía errores por su valentía y por sus ganas de demostrar, pero ya era extraordinario. Era diferentes. Tenas más explosivo, porque es más pequeño y pesa menos, pero no quiere decir que Iñaki llegue a menos balones. Son tipos de saltos distintos y mecánicas diferentes. Son tipologías diferentes y Arnau ha ido mejorando. Lo puedes ver en cómo lee las trayectorias del balón aéreo ahora y siempre ha sido muy bueno en situaciones de uno contra uno.

Antes me hablas de cómo los dos tiene personalidades muy distintas, ¿recuerdas algúna anécdota que explique bien estas diferencias?

Mira, Arnau vino a la final de la Youth League de tercer portero y ya te comentaba que al año siguiente ganaría como primer portero. Te decía: 'Ya tengo una, pero la siguiente la voy a ganar igual pero como portero titular'. Tenía momentos muy buenos.

¿Y de Iñaki?

"Recuerdo el partido de semifinales de la Youth League contra el City que estábamos ganando de forma solvente en la primera parte. Íbamos 0-3 o 0-4 y al final nos metieron tres goles y acabamos despejando balones en córners. Lo pasamos fatal. Yo lo veía a él y pensaba: ¿cómo lo estará pasando? Hubo como tres o cuatro córner seguidos y estábamos todos comiéndonos los dedos todos: los analistas, asistentes... Cuando acabó el partido le pregunté a Iñaki cómo lo había vivido y me contestó: "Pues nada, bien, ¿no?' Yo me quería morir y él estaba supertranquilo. Eso te dice mucho de la personalidad que tiene y la capacidad de aguante en situaciones de presión.

¿Cómo definirías la relación entre los dos?

Había mucho respeto entre los dos. Es cierto que no terminaban de coincidir en el mismo equipo, pero siempre veías mucho respeto.

¿No te da la impresión de que el estilo de Iñaki cada vez es más parecido al de Ter Stegen?

Iñaki ya tenía bastante base de la escuela del Barça y aquí se trabaja mucho situaciones de uno contra uno. Él tiene una forma de reducir espacios, de achicar que puede recordar a Marc. Es un portero de brazos muy largos y al subir al primer equipo ha adquirido cosas de Marc. No hay mejor 'profe' que ese y sí que ves formas y actitudes de Ter Stegen.

¿Te ha sorprendido que haya respondido tan bien?

Mira, el otro día iba a publicar una foto de Iñaki en instagram con el mensaje: sin sorpresas. No me sorprende ni el rendimiento de Iñaki ni el de Arnau. Son contextos de mucho nivel, de mucha presión, no nos olvidemos que están sustituyendo a los mejores porteros del mundo y eso muy complicado. Por eso destaco esa capacidad de gestión de las emociones, esa confianza ciega en sí mismos que tienen. Mentalmente son unas bestias y eso es lo que hace la diferencia entre los buenos porteros y los grandes porteros.