El punto débil que corrigió Iñaki Peña

El portero centró muchos esfuerzos en su formación en solucionar una de las carencias que presentaba su juego Frente al Oporto y Atlético de Madrid recogió el premio a su trabajo y fue clave para las victorias del FC Barcelona

Iñaki Peña, a sus 24 años, ha demostrado en los dos últimos partidos de máxima exigencia para el FC Barcelona que está preparado para reemplazar a Marc-André Ter Stegen. El portero alemán estará varias semanas de baja por la lesión en la espalda que le obligará a pasar por el quirófano y el canterano se ha preparado en los últimos años para corregir sus puntos débiles.

En su etapa de formación, Iñaki Peña estaba especialmente centrado en mejorar las salidas por alto. Así lo manifestó a SPORT en una entrevista con la selección española sub'21 cuando habló del deseo por perfeccionar sus reacciones ante "el juego aéreo".

El meta reflexionó que en los últimos tiempos "los rivales proponen mucho en la estrategia, ponen a más gente para el remate y es difícil. Se genera inquietud entre los porteros ".

Frente al Oporto y Atlético se vio a un Iñaki Peña que no dudó en las salidas por alto. No se complicó la vida y, en las acciones más comprometidas, despejó con los puños. Ni Oporto ni Atlético le generaron peligro en las faltas laterales o saques de esquina. Iñaki Peña supo imponer su jerarquía en el área y no fue fruto de la casualidad, sino del desempeño en los entrenamientos en los últimos años.

Detallista

En realidad, Iñaki Peña es muy perfeccionista y se apoya en la tecnología: "Veo muchos vídeos y todo es para mejorar. El análisis de los remates, de la pierna con que ejecutan los delanteros... Todo facilita labor".

De no ser por el conocimiento que tenía del impacto de Memphis Depay, difícilmente habría llegado a su trallazo que iba camino de la escuadra. Iñaki Peña se anticipó lo justo, consciente de por donde podía ir el tiro del neerlandés.

Iñaki Peña voló para sacar un trallazo de falta de Memphis Depay | EFE

Iñaki Peña admite que le gusta el análisis, una labor farragosa en muchos momentos para los futbolistas. "Cuanto más conoces de un rival, mucho mejor. Es cierto que he compartido vestuario con compañeros a los que no le gusta mucho todo esto, pero creo que nos ayuda en la toma de decisiones en los partidos", valoró el guardameta.

Su ídolo

Sobre sus referentes, Peña desveló quién fue su principal espejo: "Cuando empecé a jugar de portero, Víctor Valdés era mi referente y siempre me he fijado en él. Valdés es un estandarte de los porteros de la Masia. De pequeño quieres ser como él, debutar y ganar títulos".

Iñaki Peña y Ter Stegen en el campo del Viktoria Plzen | FCB

En la actualidad, el meta está muy agradecido a Ter Stegen por sus consejos y destacó "su carácter, personalidad y calidad propios de un número uno".

Entre los jugadores de campo no dudó en afirmar quién le había impresionado más: "Leo Messi, cuando entrenas con él, te quedas mirando las cosas increíbles que hace. Te mete goles, que ni te mueves y te preguntas, ¿cómo puede hacer eso? Al principio volvía cabreado, pero luego piensas que te lo ha marcado Messi y que es algo normal".

Iñaki Peña tendrá ahora muchos partidos por delante para demostrar su valía. Ya lo ha hecho en su arranque y la confianza adquirida le ayudará con el objetivo más inmediato que es frenar al Girona, el equipo que más goles ha anotado en la Liga con 34.