Joao Félix: "La celebración fue un alivio por lo que pasé este último verano"

"A mis compañeros del Atlético les deseo que les vaya lo mejor posible salvo contra nosotros" "Cuando escuché por primera vez que la afición coreaba mi nombre no me lo creía"

El Barça recuperó su mejor versión para doblegar al Atlético (1-0) y mantener el alto ritmo que han puesto el Girona y el Real Madrid en la clasificación. Y buena parte del mérito de esta convincente victoria la tuvo un Joao Félix que afrontaba el encuentro con muchas ganas.

El 'Menino' tenía cuentas pendientes, especialmente con su entrenador en el Atlético, Diego Pablo Simeone, y los saldó. Siendo una pesadilla para la defensa colchonera y firmando el gol de la victoria. Un golazo que celebró por todo lo alto.

Joao Félix explicó tras el partido la rabia con la que celebró el tanto. Y como siempre lo hizo sin pelos en la lengua: "Fue un alivio por lo que pasé este último verano. Solo mi familia y mi entorno saben lo que pasé y ha sido un alivio, especialmente para ellos".

Pese a esta celebración, el delantero portugués quiso ser respetuoso con los que aún son sus compañeros y podrían volver a serlo a final de temporada si el Barça no resuelve la manera de atar su continuidad: "No tengo nada contra mis compañeros del Atlético. Les quiero mucho y quiero que les vaya lo mejor posible salvo contra nosotros. Son como mi familia".

El luso volvió a reiterar que se siente muy a gusto e importante en el club blaugrana y agradeció a la afición el cariño que le está procesando: "Cuando escuché por primera vez que la afición gritaba mi nombre no me lo creía, porque en un club tan grande como éste no ocurre en muchos casos. Voy a seguir intentando que sigan coreando mi nombre".

Joao Félix fue protagonista toda la semana por motivos obvios, pero el delantero restó importancia a la situación: "Para mí ha sido una semana más, porque siempre se habla de mí de una manera u otra. Yo me limito a hacer mi trabajo sin pensar en lo que dicen de mí. Trabajo para ser mejor jugador cada día y estoy agradecido a mis compañeros"

Sobre el encuentro fue muy escueto: "Es una victoria muy importante. Sabíamos de la dificultad del partido, sacamos los tres puntos y ahora a pensar en el Girona".

Pedri: "Ojalá podamos tener a Joao Félix más tiempo con nosotros"

Las frases de Pedri después de la victoria contra el Atléico:

Recuperación: "Aún me queda para estar al cien por cien, pero lo importante era la victoria".

Victoria: "El Atlético es un equipo muy intenso y les teniamos que igular en intensidad y así salimos. Ellos han tenido sus ocasiones".

Joao Félix: "Joao Félix es muy feliz aquí y ojalá lo podamos tener más tiempo con nosotros".

Girona: "El Girona propone un fútbol como el nuestro y será un partido muy bonito".

Ronald Araujo: "Estoy muy contento por Iñaki Peña"

Las frases de Ronald Araujo después de la victoria contra el Atlético:

Victoria: "Tuvimos muchas ocasiones para hacer el segundo e incluso el tercero, pero no llegó el gol y luego hemos tenido a Iñaki para sacar esas ocasiones".

Mejora: "No se estaban dando los resultados, pero confiamos en el míster y sacamos el partido del Oporto y ahora éste que nos permite seguir peleando por la Liga".

Joao Félix: "Joao Félix quería demostrar y estoy contento, porque disfrutó de jugar. Contento de que esté feliz y quiera estar con nosotros".

Iñaki Peña: "Estoy muy contento por Iñaki Peña, al que conozco desde que llegué. Tiene delante un gran portero".