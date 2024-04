Joao Félix apuesta por la continuidad de Xavi, pero le pide más minutos

Joao Félix ha repasado la actualidad del FC Barcelona en una entrevista concedida a 'Jijantes'. El futbolista portugués está preparado para el enfrentamiento de los cuartos de final de la Champions League contra el Paris Saint-Germain, ha reconocido que quiere seguir de blaugrana el próximo curso en el nuevo Camp Nou junto a Xavi como entrenador y apuesta por Bernardo Silva como fichaje estrella del verano.

Lo más cercano en la línea temporal es el encuentro de ida de los cuartos de final de la máxima competición europea de clubes frente al PSG. Mientras que el Barça está teniendo más de una semana para preparar el vital encuentro, los galos disputaron ayer la final de la Copa de Francia y el fin de semana tienen una nueva jornada de la Ligue 1. "Yo prefiero jugar cada dos días. Los partidos son lo que más nos motivan, pero un encuentro tan importante como este, viene bien este parón del fin de semana para prepararlo. Estamos bien, a gusto y motivados, con confianza. Tenemos en cuenta sus armas, Mbappé, Dembélé... Sabemos sus peligros y tendremos que controlarlos, pero tenemos que hacer nuestro partido. Será muy disputado", ha comentado Joao Félix sobre la eliminatoria en la citada entrevista.

La regularidad no ha ido, especialmente, acompañada del rendimiento del luso. Sin embargo, en grandes noches, ha aparecido en el momento preciso. "Cuando son partidos más importantes, contra mejores equipos, siempre hay una motivación más grande. Quieres demostrar, hacer mejor las cosas. Es donde aparecen los mejores jugadores", apunta.

En noviembre cumplirá 25 años, pero en un vestuario rodeado de juventud, casi se puede considerar a Félix como un veterano por su trayectoria en el Benfica o Atlético de Madrid. Ha reconocido que le han sorprendido para bien Pau Cubarsí y Lamine Yamal. "El tiempo va pasando y los futbolistas maduran más rápido. Hace cinco años, los chicos de 16 años no pensaban como ahora. Lamine y Cubarsí tienen una mentalidad muy buena, sus entornos les ayudan. Cuando vas bien, es fácil, pero cuando hay críticas... Intento ayudar a los jóvenes, si van con los pies sobre el suelo, pueden tener una gran carrera en el Barça. Hay gente que con 30 años, cometen un error y se vienen abajo. Lamine y Pau no, eso va con la mentalidad y el comportamiento de cada uno", ha explicado.

Xavi y su continuidad

Hace poco más de dos meses, Xavi Hernández anunció en rueda de prensa que no seguiría ejerciendo su cargo como entrenador del Barça durante la próxima temporada, a pesar de tener un año más de contrato. Una decisión que pilló a más de uno a contrapié a más de uno. También en el vestuario. "Fue un choque, no me lo esperaba, me pegó de sorpresa", reconoce.

Desde este anuncio, el equipo no ha perdido un solo encuentro y ya encadena una racha de imbatibilidad de once encuentros. Sin embargo, Joao no cree que el anuncio de Xavi tenga que ver con un cambio de mentalidad en la plantilla. "Seguimos con las mismas ideas, los mismos entrenamientos... Antes metíamos goles y con poco nos marcaban. Esto es fútbol. Coincidió la buena racha con el anuncio de su marcha, pero eso no nos ha creado más ganas de ganar", asegura.

Preguntado por si le gustaría que Xavi reconsiderase su opinión al respecto y continuara un año más como entrenador del Barça, el delantero lo reconoció en la entrevista, pero también apuntó entre risas que le gustaría tener más minutos. "Está haciendo las cosas bien, tiene grandes ideas para lo joven que es". En cuanto a su gestión de minutos, explica que la regularidad es importante para revertir una situación así: "Si no te salen las cosas en dos o tres partidos, quizá en el cuarto sí. La competitividad aquí es muy grande: están Ferran, Lamine, Raphinha... Me da igual que digan que soy intermitente. Mi familia y yo hemos pasado mucho, pueden hablar lo que quieran, que voy a seguir a lo mío".

Pide a Bernardo Silva

Uno de los jugadores que más gusta en la dirección deportiva es Bernardo Silva. El portugués del Manchester City ha estado vinculado en más de un mercado de fichajes con el FC Barcelona y su deseo es el de vestir de blaugrana. Joao Félix bendice su llegada a la capital catalana y va más allá.

"Que lo traigan. ¿Le has visto jugar? Es mejor aún como persona. Es de la generación de Cancelo. Ahora los jugadores duran hasta los 35-36 años. Me pregunta sobre Barcelona, tiene su cuñada aquí, sobre cómo son las cosas aquí, el clima, temas fiscales... Le digo que todo bien para que venga. No creo que el Manchester City lo facilite. Por 50 millones lo traería y por 60-70, lo vale", y explica como curiosidad que a él le gustaría llevar el dorsal '10', sin dueño por el momento.

Félix anhela con una próxima temporada compartiendo vestuario con otro portugués más. Preguntado por su futuro, ha reconocido que "obviamente" le gustaría jugar en el nuevo Camp Nou. "Montjuïc tiene la grada muy lejos, nunca me ha gustado este tipo de estadio. Es una pena que no hayamos podido jugar en el Camp Nou. Estoy muy a gusto aquí: los aficionados muy buenos, la ciudad perfecta, mi familia está muy contenta...", ha comentado, recordando que renunció "a cosas importantes para venir aquí".