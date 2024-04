"Bernardo Silva me pregunta por el Barça; que lo traigan..."

Joao Félix suele andarse con pocos pelos en la lengua. El delantero portugués del FC Barcelona ha hablado en una entrevista con 'Jijantes' y ha hecho referencia a su futuro, a cómo se produjo su fichaje. Y a si ve a su compatriota y amigo Bernardo Silva en un futuro vistiendo de azulgrana.

"Nunca ha necesitado ayuda psicológica. Tengo a mi padre y a mi madre que me ayudan mucho. No suelo ver lo que se dice en las redes y si me aparece tampoco le doy importancia ni me molesta", asegura el delantero luso.

"Messi y Cristiano no hay que compararlos, hay que disfrutarlos. Elegir a uno es muy complicado, los dos han hechos cosas muy buenas que no se van a repetir", añade acerca de la comparativa entre los dos astros.

MUY A FAVOR DE BERNARDO

Como decíamos, se ha explayado sobre Bernardo Silva: "Si fuera Deco por un día ficharía a Bernardo Silva, sin duda". Y más: "Que lo traigan. ¿Le has visto jugar? Es mejor aún como persona. Es de la generación de Cancelo. Ahora los jugadores duran hasta los 35-36 años. Me pregunta sobre Barcelona, tiene su cuñada aquí, sobre cómo son las cosas aquí, el clima, temas fiscales... Le digo que todo bien para que venga. No creo que el Manchester City lo facilite. Por 50 millones lo traería y por 60-70. Lo vale. A él le gustaría llevar el '10'. Es un número muy importante en el club, no se le puede dar a cualquiera, hay que tener cuidado. Es mi número favorito, pero nunca lo he llevado".