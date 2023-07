Informe Vitor Roque: los motivos por qué el Barça apuesta por él

Ha convencido a Deco y a Xavi que atesora las características necesarias para encarar la exigencia de jugar en el ataque del Barça acabar triunfando Con solo 18 años, Vitor Roque es un '9' moderno, un goleador contumaz, con un físico privilegiado y una gran inteligencia táctica

E Barça tiene muy bien encaminado el fichaje de Vitor Roque. Hay un principio de acuerdo con el Ath. Paranaense, con un precio de traspaso determinado (35 millones de euros más diez en variables). Cuando las estrecheces del Fair Play Financiero lo permitan, el Barça cerrará la operación por un delantero que ha creado consenso interno y con un perfil ideal para encajarse en la pizarra de Xavi Hernández.

Esta es la radiografía de un ’9’ de una calidad indiscutible y fuera de lo común y por el que han pujgado los grandes de la Premier, con el Chelsea y el Arsenal a la cabeza.

Un talento precoz

Es un futbolista diferente. En 2022, con 17 años, fue el ‘rookie’ de la Copa Libertadores, el torneo más competitivo de Sudamérica, y su aportación fue clave para que el ‘Furacao’ llegar a la final, donde fue superado por el Flamengo (1-0). Esta temporada ha explotado y es el mejor ‘9’ de Sudamérica. Es un goleador contumaz que suma 20 dianas y cinco asistencias desde enero. Hacía años que Brasil no sacaba un atacante con capacidad para marcar una época en la Seleçao.

Una mentalidad de hierro

‘Tigrinho’ destaca por su voracidad y su competitividad, sin ello no se explicaría por qué ha logrado ser una referencia continental en un espacio tan corto de tiempo. Sin excepción, sale a comerse el mundo en todos los partidos, lo que se plasma en cada acción: es el primero en empezar la presión y no hay balón perdido para él. Es agresivo y trabajador. Transmite mucha seguridad en sus habilidades y no le afectan los fallos que pueda cometer.

Vitor Roque celebra sus dos goles en la Copa Libertadores | Hedeson Alves

Un físico privilegiado

Mide 1,74m y tiene una complexión muy robusta. Aunque aún está en formación, ya destaca por ser un delantero muy fuerte y potente, explosivo, con una tremenda punta de velocidad y cambio de ritmo. Esto le permite ir muy bien en los contragolpe. Es capaz de arrancar las jugadas desde fuera del área y llegar con opciones de gol en la zona de definición. Al tener un centro de gravedad bajo es muy difícil de ser derribado con el balón controlado. Nunca se arruga y entra con muchísima convicción en el choque con los centrales.

Un '9' de muchos registros

Responde al prototipo de delantero centro moderno, con la calidad, el dinamismo y la movilidad necesaria para jugar por el medio o cayendo por ambos lados (lo hace con mucho más frecuencia por la derecha). En los primeros meses del año, con Paulo Turra de entrenador, ha jugado muchos minutos con otro ‘9’ como si fuera un segundo punta. No es solo un rematador, sino que se implica en la construcción de las jugadas y tiene la calidad técnica individual necesaria para jugar asociativo, un aspecto que, sin duda, mejorará mucho bajo la dirección de Xavi.

Inteligencia táctica

Impresiona ver la consciencia táctica que tiene un futbolista tan joven principalmente en la zona de remate. Sabe posicionarse a la perfección entre los centrales y en espacios muy reducidos ante defensas cerradas, al mismo tiempo que interpreta con maestría las acciones de superioridad y las transiciones rápidas en las que juega para el equipo y no en beneficio propio. En el ‘Furacao’, cuando se ha visto con su equipo jugando de forma reactiva, puede pasarse muchos minutos sin recibir el balón pero no se desconecta nunca del juego.

Ganas de aprender

Muestra la actitud humilde, batalladora y trabajadora necesaria para triunfar en el mundo del fútbol. Lo desveló Fernandinho, el mediocentro ahora con 38 años que triunfó en el City de la mano de Pep Guardiola, y con quien comparte vestuario.

Vitor Roque intenta poner en práctica cada una de las orientaciones y consejos que le transmiten tanto el cuerpo técnico como sus colegas de vestuario más veteranos. Esta postura, de la cual la dirección deportiva blaugrana tiene constancia, será fundamental en su aterrizaje y acoplamiento a un club con una forma de jugar tan definida como tiene el Barça.