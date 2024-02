Informe SPORT: ¿Qué es el entorno del Barça?

La primera vez que un entrenador del Barça se quejó del entorno fue el 1 de abril de 1992. Johan Cruyff, tras caer ante el Sparta de Praga (1-0)f, se expresó en estos términos: “Hay un entorno que influye y si no fuera así, el Barcelona ganaría muchos más títulos. El entorno repercute en mis hombres. Si las cosas no se arreglan, vamos a terminar mal”. El mes siguiente el Barça ganó su primera Copa de Europa.

Las declaraciones del holandés son hoy más actuales que nunca porque Xavi ha vuelto a poner de moda la palabra entorno para referirse, en su caso, a la presión que ejercen quienes, de una u otra manera, rodean a la entidad. En el caso de Cruyff, sin embargo, y quizá también en el del actual técnico, entorno es mucho más que un grupo de periodistas o la oposición.

Toni Ruiz fue jefe de prensa y director de comunicación de 1996 a 2022, ha tenido que lidiar a menudo con parte de ese entorno al que define así: “Cuando desde el club se habla de entorno se refiere habitualmente a la suma de socios, aficionados, periodistas, pero también expresidentes, exdirectivos, exjugadores, políticos, agentes, etcétera”. Es decir, todo aquellos que rodean al Barça y expresan su opinión son entorno.

Entorno e 'intorno'

Para la gran mayoría del barcelonismo, hablar de entorno es hacerlo de algo externo al club. En cambio, hay quien piensa que también coincide en esa misma definición agentes internos como la propia junta directiva y su presidente, así como los intereses de ejecutivos o entrenadores. Víctor Font, excandidato a la presidencia de la entidad, está “convencido de que Xavi también piensa que el entorno son, tanto la gente que opera fuera como las propias estructuras internas del club”.

Víctor Font, en una imagen de archivo, visitando SPORT / SPORT

Más allá de qué y de quienes son el entorno, lo cierto es que las reacciones que genera el día a día del Barça acaban siendo una influencia para su propio funcionamiento. En ese sentido, Josep Maria Minguella, durante muchos años vinculado al Barça como agente y ahora colaborador en varios medios, asegura que “aparece cuando las cosas no van bien. En un club como el Barça, de carácter popular y que representa a todo un país, es normal que haya diversidad de opiniones. Y que sea lícito que cada uno diga la suya, pero en esta grandeza radica a veces el problema. Cuando se pierde es más fácil hablar del entorno, como si éste marcara goles o los fallara”.

"Si eres muy transparente y explicas el sueldo de Masip, las comisiones del fichaje de Lewandowski… Si la gente sabe todo esto, desactivas al entorno” Víctor Font

Víctor Font, en cambio, sí cree que afecta porque “al final hay mucha tensión expresada desde muchas partes. Y este ruido afecta”, aunque también tiene claro que “los profesionales del club, y más quienes entienden cómo funciona todo esto, más allá de sus capacidades profesionales, tienen la responsabilidad de saber echarse todo esto a la espalda porque, tienes que saber convivir con ello”.

Minguella va en la misma dirección y añade la absurdidad que supone tener en cuenta las muchas opiniones anónimas que se vierten en las redes sociales: “Un profesional formado, con edad para haber vivido una serie de experiencias, se tiene que dejar influenciar poco por las opiniones a favor o en contra de la gente que escribe de forma anónima. Es muy respetable, tomo nota, pero tiro para adelante”.

Toni Ruiz, ex director de comunicación del Barça / SPORT

Sufrir al entorno desde dentro

Toni Ruiz, que ha vivido desde dentro el impacto de un entorno en ebullición, cree que “el club debe mantener un fino equilibrio entre una escucha activa de las opiniones externas, para tenerlas en cuenta cuando corresponda, y una distancia justa para evitar distracciones e intromisiones innecesarias”. También avisa de que hoy en día el entorno es mucho más amplio y ese es un factor que hay que tener en cuenta: “ha crecido en dimensión y complejidad debido a la revolución digital y a los nuevos hábitos de consumo de la información. Hoy las opiniones sobre el Barça se expresan las 24 horas al día y conviven desinformaciones y ‘fake news’ que hay que abordar para proteger la gestión y la reputación del club”.

Minguella es una voz reconocible del barcelonismo / VALENTÍ ENRICH

Detectado el entorno y analizada su afectación sobre la institución, Víctor Font da la solución para que este ruido disminuya o sea más productivo: “La única manera que tenemos de proteger el modelo de propiedad y seguir compitiendo es refundar el club. Estamos en el mismo modelo que en los 80, hay que pasar página. Si lo hacemos y lo hacemos muy bien, cambiaremos esta dinámica. O cambiamos las reglas del juego o es imposible que nada cambie. Xavi estará quemado por el entorno, si pones a Guardiola, también se quemará. Es solo cambiar una pieza”. Font está convencido de que “si eres muy transparente, si explicas el sueldo de Masip, las comisiones del fichaje de Lewandowski, por qué vas a fichar a Vitor Roque en vez de un centrocampista… Si la gente sabe todo esto, desactivas al entorno”.

El entorno madridista

¿Tiene el Real Madrid entorno? ¿Es similar al del Barça? ¿Es menos activo con Florentino Pérez? Javier Alberdi, más conocido en el mundo digital como Pepe Kollins, madridista catalán, es articulista y un observador incansable de las realidades de los dos grandes del fútbol español y coincide en parte con Font alrededor del entorno culé: “Cuando Johan habla del entorno, da pie a muchas interpretaciones, pero si hubiera querido referirse a los medios o los periodistas, habría dicho directamente la prensa”.

"El Madrid es el único club del mundo que se quitó la bandera (de España)" Javier Alberdi

Desde una óptica distinta como la del madridismo, Javier Alberdi va un poco más allá porque considera que la forma de ser del barcelonismo y de su entorno, en contraposición al madridismo, tiene en parte la culpa de generar tanto ruido a su alrededor: “Es poner al Madrid en el otro lado del escenario y mucha gente del Madrid ni siquiera se siente representada por dónde les ponen. Nostálgicos los hay, pero no representan a la mayoría del madridismo”. Y da un ejemplo: “El Madrid es el único club del mundo que se quitó la bandera La tuvo un año y Florentino Pérez dijo que la quitaban porque no solo era un club para españoles, sino universal (de España).”.

Ya, pero ¿Florentino ha cambiado al entorno del Real Madrid, que en otras épocas era más activo desde el punto de vista de la oposición o de la fiscalización? “No diría que ha cambiado… Pienso que Florentino no deja de ser una continuación de Santiago Bernabéu. Florentino es un empresario, es fanático, pero es frío, frío frío, es el padre que controla que los hijos no se desmadren, que son los aficionados. Al Madrid le ha ido muy bien. Florentino se puede permitir ser impopular. Y la mayoría de presidentes no pueden ser impopulares. Les gusta que le saluden. A Florentino le da igual”, asegura Alberdi.