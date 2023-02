Minguella: "Me he planteado muy seriamente dejar de ser socio del Barcelona"

El ex representante se mostró muy crítico con la labor de los últimos presidentes del Barcelona a raiz del 'caso Negreira' "A mí me pilla muy mayor, pero es un tema para que un grupo de socios inicie una investigación"

El ex representante Josep Maria Minguella, que lleva toda la vida vinculado al FC Barcelona, se mostró muy crítico con la labor de los últimos presidentes del club blaugrana a raíz del 'caso Negreira'. Durante su intervención en el programa 'Tiempo de juego' de la COPE, Minguella aseguró que "me he planteado muy seriamente dejar de ser socio".

El que fuera candidato a la presidencia del Barcelona se mostró escandalizado por las informaciones que están apareciendo sobre este asunto. "Es algo horroroso que ha durado 20 años. Uno puede tener un mal momento, pero... ¡durante 20 años, con tantos presidentes, sin tener la precaución de poner otro concepto en la factura!".

Minguella se preguntó "¿qué nos pasa con los presidentes? En 2000 rechazaron una oferta de 8.000 millones por Rivaldo y un año después lo regalaron". Y recordó que "Laporta compro un terreno en Viladencans en el que sabía que no podía hacer nada. Deben estar podridos".

Continuó su exposición diciendo que "Rosell tuvo que reconocer por primera vez en la historia dos delitos fiscales. Y Bartomeu tiene pendiente el juicio por el 'Barçagate'. Y ahora salen estos pagos y nadie lo denuncia".

IRREGULARIDADES

Minguella no entiende que nadie interviniese ni detectara las irregularidades por el 'caso Negreira'. "¿Nadie se dio cuenta de esto? Por muchas auditorias o 'due diligences', nada". Y aseguró que "no lo podré demostar, pero hay alguien que está repartiendo ese dinero".

El hecho de que "esto pase en tu club durante tanto tiempo" le ha hecho plantearse "muy seriamente dejar de ser socio".

Y concluyó diciendo que "a mí me pilla muy mayor, pero es un tema para que un grupo de socios inicie una investigación. Cuando escuchaba a Valverde decir que nunca le llegó un informe arbitral... Te dan ganas de llorar".