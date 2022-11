El inesperado 'héroe azulgrana' en Champions

Clément Lenglet, cedido por el Barça, se disfrazó de salvador del Tottenham con un gol que fue clave para meter a los 'Spurs' en octavos Hasta ahora viene alternando titularidades y suplencias, pero Conte ha demostrado que confía en él

El Barça no estará en el sorteo de octavos de final de la Champions. Algo que la afición y el propio vestuario ha ido asimilando costosamente estos últimos días. Pero eso no significa que el club no tenga a 'representantes' en la siguiente ronda de la máxima competición continental. De hecho, dos de ellos en propiedad. Sergiño Dest, con el Milan, y Clément Lenglet, con el Barça, están en sus actuales equipos en calidad de cedidos y sí continuarán en la Liga de Campeones.

Otros que lo harán serán el Brujas de Jutglà y el Chelsea de Pierre-Emerick Aubameyang. Ambos formaban parte de la disciplina azulgrana el curso pasado y salieron traspasados este verano. Y han sido protagonistas en esta fase de grupos. Ferran Jutglà y el cuadro belga han sido una de las revelaciones. Dos goles y dos asistencias para el de Sant Julià de Vilatorta. Dos goles y una asistencia para el gabonés. Pero quien se erigió como héroe en esta última jornada no fue ninguno de ambos.

EN LÍNEA ASCENDENTE

El Tottenham se la jugaba a una carta en el imponente Vélodrome. Ganar significaba la primera plaza; perder, quedar fuera. El partido fue una locura. Mbemba adelantaba a los galos y ponía contra las cuerdas a los de Conte. Pero aparecía Lenglet en el 54' para empatar. Con ese tanto los 'Spurs' estaban dentro como segundos. Hojberg, en el 95', metió la puntilla y dejó al cuadro londinense en lo más alto del grupo.

De los últimos cuatro partidos, ha jugado cuatro de inicio el futbolista cedido por el Barça. Tras un inicio titubeante y con poco protagonismo se ha asentado en el esquema de Conte, que apuesta, como buen italiano, por los tres centrales. Clément está recuperando el tono y rindiendo a nivel más que aceptable.