Rocafonda: territorio Lamine Yamal

Su irrupción en el primer equipo del Barça ha puesto en el mapa el barrio en el que creció Son muchas las paredes que, con pintadas, reivindican el 304 popularizado por el canterano “Él prefería no decir que estaba en el Barça, siempre es uno más”, aseguran sus vecinos

Lamine Yamal es de Mataró, pero Mataró es muy grande y está formado por muchos barrios. De hecho, Mataró, la capital del Maresme, es la ciudad más poblada de la costa entre Badalona y Marsella. Llegó a Rocafonda siendo un bebé porque nació en Esplugues de Llobregat y también estuvo viviendo en Granollers un tiempo, demasiado poco para considerarse del Vallès Oriental, pero suficiente para que el Barça se fijase en él mientras jugaba en el CF La Torreta.

Mounir Nasraoui, su padre, se trasladó a Rocafonda, barrio ‘hermano’ de El Palau, dos de los vecindarios mataronenses que han recibido más población migrante desde hace muchas décadas, primero española y, más tarde, marroquí. Lamine celebra los goles dibujando con sus manos el 304, tres últimos números del código postal que identifica el conjunto de edificios del que se siente parte porque entre ellos creció y empezó a exhibir su talento.

En Rocafonda tiene a su padre, a su madre, a su tío, a su primo Mohamed… A sus amigos, a todos aquellos que le ayudan a mantener los pies en el suelo ahora que, tras tirar la puerta de entrada a la primera plantilla del Barça, su nombre resuena en toda Europa. Pero no lo ha tenido fácil.

Lamine Yamal pasó muchas horas jugando a fútbol en Rocafonda | JAVI FERRÁNDIZ

No solo cuando jugaba en La Torreta, donde las facilidades eran menores que en el Barça, que, con su ya extinguido servicio de taxi, le acompañaba desde Rocafonda a la Ciutat Esportiva a diario entre semana para los entrenamientos. Los fines de semana eran muy similares en ambos clubs porque, durante muchos años, mientras sus primo no tuvo el carnet de coche, tenía que levantarse a las seis de la mañana o incluso antes para estar a la hora que tocaba en Sabadell o Girona. Acompañado también de su padre, Lamine, durante los seis años en el fútbol base blaugrana en los que no vivió en La Masia pasó muchas horas caminando y subido a un tren. Quienes están a su lado siguen siendo los mismos. Eso no se olvida.

La historia del 304

Por eso, jugando en el juvenil y subido al coche de su primo junto a un amigo, el día antes de un partido de Copa, ideó el gesto con el que reivindicó sus orígenes en Mataró. Una celebración que espera reproducir con el primer equipo y que el barrio se ha hecho suya con orgullo. Muchas de las paredes del barrio acogen tres números que, gracias a Lamine Yamal, se han convertido en un símbolo.

El 304 luce incluso en algunos contenedores de Rocafonda | JAVI FERRÁNDIZ

Lo ha logrado en silencio, sin ni siquiera levantar la voz en el barrio, donde “muchos niños iban vestidos con el chándal del Mataró para vacilar”, nos cuenta uno de los vecinos: “Él prefería no decir que estaba en el Barça y lo demostraba yendo al ‘poli’ con cualquier camiseta”, añade. “No le gusta presumir y no le gusta que quienes le conocen presuman de él, de verdad, es que es muy humilde”, asegura otro conocido.

Su tío tiene una panadería en la que, mucho antes de debutar con el primer equipo, lucía un cartel en el que se ve a su sobrino vestido de blaugrana con el Camp Nou de fondo. Su abuela sigue en Rocafonda, esperando cada visita, muy habitual, de su nieto para darle cariño. Su padre es ya más culé que Joan Gamper viendo a su hijo disfrutar vestido de blaugrana. Sus primos celebran cada una de sus virguerías junto a vecinos que se sienten orgullosos de vivir en un barrio en el que ha crecido un futbolista del que tienen muy claro que, llegue donde llegue, no se olvidará nunca de sus orígenes.

Orgullo del barrio

El municipal de Rocafonda, donde nunca jugó federado, el polideportivo, donde pasó horas maravillando a quienes se acercaban para verle, la plaza Juan XXIII, mítica en el barrio, que antes era de arena y que, seguramente y permítanme la licencia, se convirtió en un espacio más cómodo gracias a Lamine Yamal. Este pequeño gran futbolista de solo 16 años, cuyos orígenes comparten diferentes nacionalidades es el responsable directo de que un barrio cuya insoportable y falsa fama sea hoy más conocido que ayer.

Lamine Yamal ha convertido el 304 en un símbolo | JAVI FERRÁNDIZ

Un espacio en el que, como siempre, los niños y, más recientemente, las niñas han dado patadas a un balón. Un lugar como tantos otros, estigmatizado por quienes solo aceptan su mismo color de piel y su mismo idioma. Rocafonda es, en el fondo, la patria de Lamine Yamal y, gracias a él, la patria de todo aquello que describe su 304.