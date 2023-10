Carlos Carvalhal: "Lamine Yamal puede llegar al nivel de Mbappé"

El entrenador portugués analiza para SPORT el duelo entre Oporto y Barça de la segunda jornada de la fase de grupo de la Champions No tiene dudas de que la llegada de Joao Félix y Cancelo al conjunto blaugrana aportan nuevos matices al conjunto de Xavi "El Oporto va a jugar con rabia tras perder ante el Benfica", avisa Carvalhal sobre el rival que encontrará el Barça en O Dragao

Carlos Carvalhal tiene 57 años, nació en Braga y, por supuesto, es portugués. Entre sus muchos banquillos (Vitória Setúbal, Os Belenenses, SC Braga, Sporting de Portugal, Besiktas, Sheffield Wednesday, Swansea, Río Ave, Al Wahda…), fue llamado a filas por el Celta en noviembre de 2022 en un momento delicado. El objetivo era la salvación. Lo logró. Tenía un año más, pero club y entrenador decidieron separar caminos. Ahora colabora con LaLiga TV y no se pierde un partido. Tampoco del fútbol portugués. Pocos más informados para analizar el Oporto-Barça.

¿Qué se lleva de su primera experiencia en la Liga?

Me encantó trabajar en la Liga, es fortísima, con mucho nivel. Y también hacerlo en el Celta, un gran club, con una gran afición.

¿Volverá?

Dentro de nuestra perspectiva había que parar un poco, hay que hacerlo para volver más fuertes. Ahora estamos listos y, felizmente, con invitaciones de varios países, también de España. Sí, estamos listos.

Aquí vivió la primera temporada completa de Xavi en el Barça. ¿Cómo vio al actual campeón? ¿Ve algo distinto este año?

No me gusta comparar, son años diferentes, adversarios diferentes, pero la realidad es que el Barça tiene un gran equipo, con identidad propia, y un gran entrenador. Cuando hablamos del Barça, hablamos de Xavi. Quizás el año pasado eran más consistentes defensivamente, pero ha habido algunos cambios. Una cosa es Oriol y otra cosa es Busquets. A nivel de capacidad ofensiva es fortísima y sufre un poco en la transición defensiva.

¿Por qué?

Porque está en periodo de evolución. Por ejemplo, en la posición de los laterales, siempre en profundidad. Cancelo es casi centrocampista y se generan espacios.

Xavi, en un momento del Mallorca - Barça del pasado martes en Son Moix | Javi Ferrándiz

¿Ve al Barça sufriendo?

Xavi es inteligente y el Oporto en el lado izquierdo tiene a Galeno, un jugador muy rápido. Habrá que ver si Cancelo ejerce de interior o el dibujo va a respetar un poco más lo que haga el rival y, por lo tanto, las posiciones iniciales. Es algo en lo que estaré muy atento, si va a ser totalmente fiel a su identidad.

El Oporto llega de perder contra el Benfica.

Si hubieran ganado, habría salido muy fuerte ante el Barcelona porque los niveles de motivación son muy altos, pero perdiendo parten desde la rabia, así que, de una forma u otra, el Barcelona debe esperar un rival muy fuerte.

¿A quién habrá que vigilar de forma especial del Oporto?

Yo diría que Galeno, que fue MVP ante el Shakhtar. Es muy fuerte, muy rápido, tiene uno contra uno, gol también. Es muy peligroso.

"Sergio Conceiçao va a estar muy atento a Lewandowski... y a la espalda de Cancelo con Galeno" Carlos Carvalhal

¿Alguien más?

Taremi. Es muy astuto e inteligente, y con experiencia. También diría a Iván Jaime, el jugador que va a jugar a la espalda de Taremi. Es joven y, normalmente, a los jóvenes les cuesta entrar con Sergio Conceiçao, que les da un tiempo de adaptación, pero Iván Jaime ha llegado este año y ya está jugando mucho, no es muy común.

Y al revés. ¿Quién puede hacerle más daño al Oporto?

Sergio va a estar muy atento a Lewandowski, a Joao Félix... Y a quien juegue en la derecha, donde, tras la lesión de Raphinha, tiene dos opciones: Ferran y Lamine. Cualquiera de ellos puede hacer daño porque el Barcelona se mueve mucho hacia la izquierda para liberar espacios en diagonal en el lado contrario. Y el Oporto puede tener problemas con eso.

Joao Félix y Lewandowski. | JAVI FERRÁNDIZ

Ha hablado de Lamine. ¿Había visto algo igual?

Cuidado con los jóvenes jugadores y el camino que recorren, aunque no parece el caso de Lamine. Está en un club que sabe cuidar de sus jugadores, sabe cómo llevarlos.

Está en buenas manos.

Cuando juega de inicio lo hace muy bien y cuando tiene diez minutos, también. Me recuerda al proceso de Cristiano Ronaldo con Ferguson en el Manchester United. Este es un proceso muy importante para su crecimiento y Xavi lo está haciendo fenomenal:lo mete, le da minutos, no deja que se deslumbre, le mantiene los pies en la tierra... Muy bien. Tiene un potencial brutal y, si sigue así, va a estar al nivel de Mbappé. También Joao Félix.

"Cuando Joao Félix salió del Benfica, su fútbol encajaba en Barça o City. Lo del Atlético no fue una boda perfecta" Carlos Carvalhal

¿Cómo le ve de blaugrana?

No tengo nada contra el Atlético, que tiene a un grandísimo entrenador, pero no era una boda perfecta. Sus características eran para un Barcelona o un Manchester City. Ese era el camino después del Benfica. Ha mejorado en algunas cosas, claro, pero no hasta el punto de extraer todo su potencial. Ni el Atlético estaba cómodo con él ni él con el Atlético.

¿Qué le aporta al Barça?

Miré los primeros partidos del Barcelona y faltaban algunas rupturas en la zona central. Joao Félix puede dar ese complemento, es ahí donde es diferencial y el juego del Barcelona crece.

Joao Cancelo, en el Barça - Sevilla | JAVI FERRÁNDIZ

También Joao Cancelo está demostrando ser un gran llegador.

La culpa es de Pep Guardiola. Es uno de los laterales derecho mejores del mundo, un gran carrilero, pero que ha hecho un máster con Pep en el City. Ahora tiene capacidad de reacción, remate, desmarque, sabe dar el último pase... Xavi también va a saber aprovechar lo mejor que tiene el jugador, que va a aprovechar todo su potencial en el Barcelona.