El mensaje de Ramos tras su gol en propia contra el Barça

Este viernes, en el Estadi Olímpic Lluís Companys, Sergio Ramos vivió una de sus peores noches desde su regreso al Sevilla. El camero volvió a enfrentarse al FC Barcelona después de dos años en París y, aunque completó una buena actuación, se marcó un gol en propia en el minuto 76 que provocó la derrota de su equipo en Montjuïc.

Pocas horas después de la derrota, el central andaluz ha realizado una publicación en Twitter en la que ha reconocido que la derrota le "duele por el resultado y las circunstancias". "Un partido que duele por el resultado y las circunstancias, pero que nos refuerza por la imagen y actitud del equipo. Seguimos creciendo y ya pensamos solo en la Champions", ha sido su mensaje en redes sociales.

Un partido que duele por el resultado y las circunstancias, pero que nos refuerza por la imagen y actitud del equipo. Seguimos creciendo y ya pensamos solo en la @ChampionsLeague.



