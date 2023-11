Imanol analiza el reencuentro de Take Kubo con el Barça

El delantero japonés afronta el duelo contra el conjunto blaugrana en el mejor momento de forma de toda su carrera El técnico de la Real Sociedad consideró que el equipo de Xavi no va a venir tocado por la derrota en el clásico

El Barça visita este sábado el Reale Arena para medirse a la Real Sociedad (21.00 horas). Y uno de los focos de atención estará centrado en Take Kubo, un futbolista que pasó por las categorías inferiores del club blaugrana, pero al que una sanción de la FIFA alejó de La Masia. Pudo volver, pero sus altas pretensiones económicas fustraron el regreso y el Real Madrid lo aprovechó para echar sus redes sobre el talentoso delantero japonés.

Pero Take Kubo no ha expresado su mejor fútbol hasta llegar a las órdenes de Imano Alguacil, lo que llevó a la Real Sociedad a hacerse con la totalidad de sus derechos federativos. Actualmente, el futbolista es propiedad del club donostiarra al cien por cien, aunque el Real Madrid mantiene una opción de tanteo durante los próximos cinco años y un 50 por ciento de la plusvalía de una futura venta.

Take estará motivado por jugar ante su afición, no por enfrentarse al Barça"

Kubo siempre se ha mostrado abierto a un regreso al Santiago Bernabéu. De ahí, que esta semana se ha especulado con las cuentas pendientes que el delantero japonés pueda tener con el Barça. Unas cuentas pendientes que su entrenador se encargó ayer de relativizar, cuando le preguntaron si Take estaba especialmente motivado ante la visita del conjunto blaugrana a San Sebastián.

“Lo que está es motivado porque juega en casa y delante de su afición. Solo por eso. Porque Take cada vez que sale al campo afronta los partidos a tope, porque defiende los colores de la Real, ya veis cómo lo hace”, resumió Imanol, que destacó los 17 partidos que llevan sin perder como locales: “Que tengo una gran plantilla, con unos jugadores que se matan por esta camiseta y que sin el gran trabajo de todos, sería imposible. Esos datos están ahí, pero lo alargaría a los cuatro años que llevo aquí, porque los números de este equipo son difíciles de mantener, pero lo vamos a intentar”.

Lo normal es que perdamos; lo que no es normal es que si ganamos nos pongamos dos puntos por encima de ellos

El preparador donostiarra consideró que el Barça no vendrá tocado por su reciente derrota ante el Real Madrid: "Allí se ponen nerviosos por cualquier partido que pierdan, sea el clásico u otro, pero no creo que por la derrota vayan a venir nerviosos. Tienen un equipazo y para poder ganar tenemos que hacer nuestro mejor partido y que ellos no tengan su mejor día".

Eso sí, Imanol se mostró sorprendido por la igualdad en la clasificación con la que ambos equipos llegan a la cita: "Lo normal es que perdamos. Lo que no es normal es que, si ganamos, nos pongamos dos puntos por encima de ellos y encima jugando la Champions League".

Pedri es un jugador diferencial

Con todo, el técnico donostiarra considera que su equipo infunde temor en cualquier equipo, incluido el Barça, que no pierde en San Sebastián desde 2016: "Hace tiempo que el Barça nos respeta muchísimo y cuando se enfrenta a la Real Sociedad sale de otra manera. El año pasado ya fuimos capaces de ganarle allí después de mucho tiempo. ¿Por qué no podemos repetir? Tenemos que ser atrevidos y correr muchos riesgos y eso puede hacer que encajes muchos goles como el año pasado".

Imanol hizo un punto y aparte para valorar el regreso de Pedri: "No voy a descubrir ahora su nivel y lo que le echa de menos el Barça. Es un jugador diferencial, pero si el Barça empieza a poner excusas porque le faltan jugadores, imagínate los demás equipos".