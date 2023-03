Hugo Guillamón: "Ganar nos liberó y vamos a por todo"

El centrocampista asegura a SPORT que "Baraja y Marchena son leyenda en el Valencia y es un lujo tenerlos en el banquillo" "Pudo haber algo hace años con el Barça, pero yo estaba centrado en mi equipo", explica sobre el interés azulgrana

El Valencia visita el Spotify Camp Nou tras el balsámico triunfo ante la Real Sociedad de la pasada semana, donde sobresalió Guillamón en el mediocentro; un jugador inteligente dentro y fuera del campo, donde cursa Ingeniería Biomédica. Esta es la entrevista concedida a SPORT:

Imagino que vio el clásico de Copa. ¿Esperaba un Barça tan compacto defensivamente?

Están demostrando todo el año que defensivamente son muy fuertes, encajan pocos goles y aunque a veces tengamos la idea de que es un equipo muy ofensivo y al ataque, la faceta defensiva es lo que les está dando tan buenos resultados.Defender bien también es jugar bien, ¿no?

Exacto. Al final tienes muchas más opciones de ganar si encajas poco que cuando tienes que marcar tres o cuatro goles para ganar.

El Barça está haciendo un gran trabajo en la Liga, está siendo consistente y regular

¿Qué partido espera?

Complicado, como siempre allí. El Barça está haciendo un grandísimo trabajo, están siendo muy consistentes y regulares, pero nosotros estamos bien después de la última victoria. Qué mejor partido que el del Camp Nou para seguir con mucha confianza.

Pese a caer en Almería, ¿ve al Barça favorito para la Liga?

Sí, sí. Llevan una buena ventaja, no podemos decir que está finalizado, pero con el ritmo que llevan es muy probable que la ganen.

Pero si el Valencia gana...

Vamos con todo y mi pronóstico es victoria visitante, claro. ¡Ojalá!

Mi pronóstico es victoria del Valencia... ¡ojalá!

¿Les liberó vencer a la Real Sociedad?

Sí, esa es la palabra. El equipo venía con una racha muy mala de resultados después de volver del parón, no encontrábamos nuestra mejor versión y es muy difícil cuando entras en ese tipo de bucles que no puedes salir, es un sufrimiento, pero el equipo nunca ha dejado de pelear y de creer.

¿Hasta qué punto es importante que Baraja y Marchena hayan tomado las riendas?

Son leyendas del Valencia y conocen perfectamente el club, cómo funciona y eso ayuda también al jugador en momentos de tanto estrés por resultados negativos. Es un lujo que te puedan dar consejos y ayudar, yo he crecido viéndolos jugar. Se está viendo que el equipo tiene ganas, ilusión y creo que poco a poco vamos a ir hacia arriba. Si todos vamos a una, será mucho más fácil.

Poco a poco vamos a ir hacia arriba; si todos vamos a una, será más fácil

A nivel personal, usted jugó un partidazo ante la Real. ¿Cómo valora su temporada?

Creo que está siendo buena. Al final del año pasado tuve unos problemas físicos que no me dejaban estar al máximo nivel y uno lo pasa mal, pero yo siempre he tenido las ganas de ayudar al equipo, de sumar cuando me tocaba jugar y cuando no.

Nació en San Sebastián y debutó en Anoeta...

Exacto, mis padres trabajaban allí pero son de Valencia los dos. Fue casualidad y algo bonito debutar en el estadio de la Real y siempre lo recuerdo con mucho cariño.

Estoy cómodo tanto de pivote como de central, es bueno jugar en varias posiciones

¿Central o pivote?

No te sabría decir. Ya desde la cantera estaba alternando y había ese debate. He jugado más de central y ahora lo hago en el mediocentro, me adapté muy bien el año pasado gracias al mister, a Bordalás. Estoy cómodo y es bueno jugar en varias posiciones.

Fue al Mundial aunque no pudo sumar minutos...

Cuando estás ahí siempre quieres jugar, pero viéndolo con perspectiva, fue una experiencia increíble y nunca la olvidaré.

Luis de la Fuente va a hacerun gran trabajo seguro con la selección

Y ahora, con Luis de la Fuente, se viene convocatoria este mes y en el horizonte, Nations League ¿Espera estar?Ojalá estar ahí, yo sé que Luis mira mucho el rendimiento de cada uno en su club. Le he tenido en categorías inferiores y seguro que va a hacer un gran trabajo.

No es muy habitual que un futbolista curse estudios y menos Ingeniería Biomédica...

Lo llevo con naturalidad, desde siempre mis padres me lo han inculcado, entiendo que es complicado en esta profesión, pero me he acostumbrado y es incluso una manera de desconectar.

Llevo con naturalidad estudiar en la Universidad, desde siempre mis padres me lo han inculcado

Para acabar, ahora que ha ‘prescrito’, ¿cómo de cerca estuvo del Barça cuando jugaba en el Valencia Mestalla?

Hubo alguna cosa, nada importante, yo estaba centrado en mi temporada con el filial del Valencia, fue una temporada dura que pelamos por no descender y no hubo nada más allá.