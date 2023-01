Nations League 2023: Emparejamientos, horario y dónde ver por TV todos los partidos de la fase final

La selección española jugará las semifinales ante Italia el próximo 15 de junio Países Bajos y Croacia se disputarán el otro pase a la final el 14 de junio

La fase final de la UEFA Nations League tendrá como participantes a España, Países Bajos, Italia y Croacia, y se jugará entre los días 14 y 18 de junio en la ciudades neerlandesas de Rotterdam y Enschede.

La selección española jugará contra la de Italia en las semifinales de la Liga de Naciones, según el sorteo de la fase final hecho este miércoles en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza), donde Países Bajos y Croacia quedaron emparejados para la otra semifinal.

El encuentro por el tercer puesto se jugará el domingo 18 en esta última ciudad (15.00 CET) y ese mismo día, a las 20.45 CET, será la final en Rotterdam.

Los cuatro partidos de la Final Four de la Nations League se podrán seguir en España por los canales de TVE, en RTVE Play. También se pueden ver vía online por el canal UEFA TV, de forma gratuita.

El sorteo, al que asistió el nuevo seleccionador español, Luis de la Fuente, acompañado por el presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, y el director de la selección absoluta, Albert Luque, contó con la colaboración de Wesley Sjneider, el jugador con más internacionalidades en la selección de Países Bajos y que se retiró de esta después de 134 partidos en septiembre de 2018.

Junto a De la Fuente estuvo Ronald Koeman, que también se estrena al frente del combinado naranja tras relevar a Louis van Gaal después del Mundial de Qatar 2022, aunque en su caso será en una segunda etapa ya que fue seleccionador de su país entre 2018 y 2020.

