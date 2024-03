Héctor Fort se gana plaza en el primer equipo

Las sobresalientes actuaciones que están teniendo con el primer equipo Pau Cubarsí y Lamine Yamal han restado protagonismo a otro joven de La Masia que ha brillado siempre que Xavi le ha necesitado. Héctor Fort, con 17 años, fue la apuesta del técnico catalán para cubrir la inesperada baja de Joao Cancelo en el Metropolitano y la actuación del jugador nacido en Barcelona el 2 de agosto del 2006 fue excelente.

¨Ha estado brillante y eso que no ha jugado en su posición natural. Es un chico muy fuerte físicamente y no se complica nunca, juega fácil. No inventa, juega a lo que ve, ataca espacios en el momento ideal. Hemos estado hablando con él, le hemos hecho un vídeo porque no es su posición, pero puede jugar perfectamente. Está preparado, juega con personalidad, sin miedo a fallar. Tiene ganas de éxito y esa es la clave”, decía Xavi tras el partido de un jugador que llegó al fútbol base del Barça como prebenjamín desde la Penya Barcelonista Anguera y que ha ido pasando por todas las categorías inferiores hasta convertirse en un habitual de las convocatorias del primer equipo desde la lesión de Alejandro Balde en San Mamés, allí donde Héctor Fort, lateral derecho, realizó otro partidazo por la banda izquierda, como en el Metropolitano.

Fort, que empezó a jugar a fútbol como delantero para ir retrasando su posición, llegó al fútbol base del Barça de la mano de Sergi Milà, actual coordinador del fútbol 11 en el FC Barcelona. A los que le conocen, no les extraña sus buenas actuaciones con el primer equipo a pesar de su juventud y de jugar en una posición que no es la suya, pues de él destacan su ambición por triunfar de azulgrana. “Es un animal competitivo, de los jugadores que cuando pierde están muy enfadados.

Las dificultades que pueda tener para jugar en la izquierda las suple con motivación. Podría jugar hasta de portero”, comentan desde su entorno, destacando que es un futbolista con un físico privilegiado, más explosivo que veloz y con características para poder frenar a extremos rápidos, como hizo en San Mamés en la Copa del Rey con los hermanos Williams, dos de los atacantes más rápidos de LaLiga. Precisamente ese ímpetu, esas ganas, unidas a tener un cuerpo todavía en edad de crecimiento y ciertos nervios son las causas que señalan desde el cuerpo técnico de las rampas y pequeños problemas musculares que ha tenido en algunos partidos, como el del Metropolitano, en el que tuvo que ser reemplazado por Iñigo Martínez en los últimos minutos.

Tras su gran partido ante el Atlético, Héctor Fort ya no regresó a Barcelona. Se quedó en Madrid concentrado con la selección española sub-19 que dirige José Lana. En Eslovenia, disputará la fase de clasificación para el Europeo de la categoría que se jugará este verano en Irlanda del Norte. Los rivales de España son Austria y Eslovenia. De regreso, volverá a estar en dinámica del primer equipo. De hecho, está previsto que ya no la abandone, pues la intención de la dirección deportiva es que la próxima temporada siga en esta dinámica, siendo uno de los jugadores con los que se cuenta para las dos posiciones de lateral. Evidentemente, ello irá acompañado de una actualización de su contrato, que acaba en el 2025. Habrá mejora y subida de cláusula. La actual es baja y la intención del club es la de blindar a Héctor Fort cuando cumpla los 18 años y pueda firmar su primer contrato profesional.