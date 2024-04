Hakimi: "Es el momento de dejarnos la piel"

Achraf Hakimi, lateral del PSG, afrontó la rueda de prensa previa al partido de este martes en el estadio Olímpic Lluís Companys con la idea de transmitir un solo mensaje después de la derrota sufrida por su equipo en el Parque de los Príncipes (2-3): "El equipo está preparado. Queremos ganar y tenemos muchas ganas de hacerlo".

El defensa del PSG, que se perdió el partido de ida por sanción, confesó que lo que debe hacer su equipo para avanzar a las semifinales es "ganar". Agregó que "queremos ganar y tenemos muchas ganas de hacerlo. Estamos preparados" porque "hemos trabajado bien" y "nos hemos motivado para seguir en esta competición".

El ex del Dortmund y del Real Madrid lamentó la derrota en el partido de ida: "No pudimos ganar, pero mañana es el momento de dejarnos la piel en el campo". De la figura de su equipo, Kylian Mbappé, dijo que "lo veo muy motivado, como al resto de jugadores" y apuntó que ve "posible" cambiar "el resultado" actual de la eliminatoria.

Para que el PSG siga en Europa, Hakimi apuntó que "debe crear muchas ocasiones" y "seguir nuestra idea, que es muy clara: queremos goles para mañana".

Dominar el partido

Elogio a su entrenador, Luis Enrique Martínez, de quien aseguró que "siempre quiere dominar el partido, crear espacios, triángulos en todo el campo... No tiene prisa en atacar. Sus ideas son muy claras y quedan reflejadas en cada partido".

Para Hakimi no hay ninguna duda: "Estamos convencidos de que nos llevaremos la victoria a París para que nuestra afición está contenta".

Y sobre la manera de minimizar al Barça, dijo que "hay que intentar que no estén cómodos durante todos el partido". Posiblemente le tocará marcar a Raphinha, pero no se centró solo en el brasileño: "Tienen un gran equipo y tendremos que controlarlos a todos, no solo a uno".

Sobre el recibimiento del público azulgrana al PSG, en especial a Mbappé -por su relación con el Real Madrid- y a Dembélé -por su pasado azulgrana y celebrar el gol que anotó en la ida- Hakimi destacó que "seremos once contra once. Nosotros debemos demostrar que estamos bien y llevar el partido a nuestro terreno. Los aficionados no pueden cambiar el partido".