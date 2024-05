Guti se acuerda de Laporta

Después de una temporada escondidos en la cueva, los madridistas vuelven a sacar la cabeza. Tras proclamarse matemáticamente campeón de Liga, Vinicius no tenía reparos en burlarse del Barça en redes socieales. No se escuchó al brasileño la pasada temporada cuando el Barça pasó por encima del Real Madrid en la final de la Supercopa de España (3-1) ni tras los diez puntos de ventaja que los blaugrana les sacaron en una Liga en la que se pasearon de principio a fin ni cuando el Manchester City los barrió del campo (4-0) en la vuelta de las semifinales de la Champions League.

Mucho debió doler en la capital de España que el Barça de Xavi Hernández y el City de otro exblaugrana, Pep Guardiola, odiado como nadie por el madridismo, les pintaran la cara, cuando ahora aprovechan para hacer sangre del conjunto blaugrana. Después de Vinicius ha sido un exmadridista el que ha salido también en redes sociales a burlarse del Barça. Se trata de José María Gutiérrez, conocido popularmente como Guti, que no ha tenido reparos en salir a alardear del expolio arbitral del que fue objeto el conjunto blaugrana en su última visita al Santiago Bernabéu. Un partido que aceleró el desenlace de la Liga.

Después del atropello sufrido, el presidente del Barça, Joan Laporta, aseguró que llegaría hasta las últimas consecuencias para defender los derechos del club blaugrana y, si era necesario, pediría la repetición del partido por los graves errores cometidos por el VAR. Los dos errores más significativos fueron el penalti de Cubarsí sobre Lucas Vázquez y el gol no concedido a Lamine Yamal, dos acciones que las cámaras de televisión dejaban bien claras, pero que José María Sánchez Martínez no quiso rectificar desde la sala VOR.

En la primera se aprecia cómo es Lucas Vázquez el que busca la pierna de Cubarsí. Y en la segunda, que Lunin saca de dentro de la portería el remate de Lamine Yamal. Dos acciones que llevaron a equívoco a César Soto Grado, sin que Sánchez Martínez le advirtiera de su error. Para más inri, el Comité Técnico de Árbitros y la RFEF se negaron a facilitar a los servicios jurídicos del Barça los audios y las imágenes del VAR para poder analizar los errores cometidos.

Colorín colorado este cuento se ha acabado ,HALA MADRID Y solo me queda una duda ,saber si se va a repetir el Girona-Barca 😳 . — JOSE MARIA GUTIERREZ (@GUTY14HAZ) May 4, 2024

Pues bien, Guti se ha acordado de Laporta después de que el Real Madrid se proclamara campeón de Liga con un mensaje irónico en su cuenta oficial de 'X': "Colorín colorado este cuento se ha acabado, HALA MADRID Y solo me queda una duda, saber si se va a repetir el Girona-Barca". Un mensaje muy propio del madridismo, que no tiene ningún reparo en alardear de los favores arbitrales que ha recibido y sigue recibiendo históricamente. Unos favores de los que Guti no ha podido beneficiarse en su anecdótica carrera como entrenador, como bien saben en Almería. Por cierto, su último equipo y hace de eso casi cuatro años...