Gündogan sale en defensa de Xavi

Ilkay Gündogan fue el fichaje más importante del Barça el pasado verano. El ex del Manchester City acabó contrato con el conjunto inglés y pudo cumplir su deseo de vestir la camiseta blaugrana, un objetivo que llevaba persiguiendo desde hacía muchos años, tal y como ha revelado en una entrevista concedida al medio turco, 'Sporx'.

En sus declaraciones, el centrocampista reconoce que "no fue fácil marcharse del Manchesteer City", aunque tiene claro que "no había mejor momento para marcharme". Además, revela que "el Barcelona era mi sueño, siempre quise jugar en este club algún día y este verano fue mi oportunidad". De todas formas, sigue mateniendo una gran relación con Guardiola: "Recientemente le visité en su casa de Barcelona y hablamos. Me dijo que si yo o mi familia necesitaba algo, siempre podía contactar con él".

Pese a que los últimos partidos no han sido sencillos para el jugador, no se arrepiente para nada de la decisión tomada el pasado verano y, en ese sentido, está convencido de que el proyecto está en buenas manos con Xavi: "Tengo buena relación con Xavi. Vine a Barcelona por él, somos muy compatibles". Respecto a las diferencias con su anterior entrenador, cree que no son tantas como la gente podría creer: "Guardiola tiene muchos años de experiencia, mientras que Xavi está en su quinta temporada como entrenador y la tercera en Europa, pero su visión del fútbol es muy similar".