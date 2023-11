El entorno de Gündogan desmiente que quiera abandonar el Barça

En Turquía circularon unas informaciones referentes a un supuesto deseo del jugador de cambiar de aires El círculo más privado del centrocampista asegura que Ilkay es feliz en el Barça

En las últimas horas han corrido como la pólvora unas declaraciones de un periodista turco supuestamente cercano a Ilkay Gündogan en las que afirmaba que el centrocampista del Barça estaría dispuesto a cambiar el conjunto azulgrana por el Galatasaray. Contactado por SPORT, el entorno del teutón niega categóricamente la información.

El periodista Burhan can Terzi aseguró que el jugador azulgrana se reunió con miembros del Galatasaray hace pocos días para trasladarles que estaría dispuesto a cambiar el Barça por el conjunto turco a corto plazo para poder vestir la elástica del club de Estambul antes de que terminara su carrera.

Consultado por SPORT, el entorno de Gündogan desmienta totalmente que Ilkay no sea feliz en el club azulgrana, con el que tiene contrato en 2025 pero con opción de ampliar una tercera temporada. El círculo más privado de Ilkay reitera que el jugador está centrado en poder conquistar grandes títulos con el Barça.

Burhan can Terzi también había hecho referencia a las declaraciones de Gündogan tras el Clásico como una supuesta prueba de que el ex del Manchester City no ha acabado de encajar como él esperaba en el cuadro catalán.