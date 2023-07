Gündogan revela por qué se hizo del Barça

El centrocampista ya está en Barcelona y asegura que su fichaje "es un sueño hecho realidad" Está convencido de que su experiencia servirá para llevar al Barça "a otro nivel"

Ilkay Gündogan ha aterrizado este sábado en Barcelona y luce la sonrisa de un niño con zapatos nuevos. El futbolista ha realizado sus primeras declaraciones como blaugrana a los canales oficiales del club y se ha mostrado muy optimista sobre el futuro que le espera al proyecto de Xavi Hernández. Asegura que firmar por el Barça "es un sueño heco realidad. Me recuerdo a mi mismo siendo un niño y viendo al Barça de Pep, de Rijkaard. Desde entonces sigo al club y lo he seguido todos estos años".

De hecho, el internacional alemán ha revelado que "he venido varias veces como espectador, por lo que ahora me siento muy orgulloso y muy feliz de estar en este club". Espera "un gran fútbol" porque "hay mucho potencial en el equipo, una plantilla muy joven, y espero con mi experiencia ayudar a los jóvenes y llevarlos a un siguiente nivel". Está convencido de que "la base esta ahí el, potencial también, solo tenemos que mostrarlo la próxima temporada y es por lo que he venido. Vengo muy motivado".

En cuanto a lo que sumará para el equipo, explica que "mucha experiencia, pero, obviamente, también calidad en el centro del campo. Depende de donde juegue, de qué rol tenga, más defensivo o ofensivo. Supongo que seré capaz de mantener el balón y pasarlo, lo que es muy imporante si estás en el Barça". Además, no dudará en "ponerme a disposición del equipo para ayudar lo máximo posible. Al final somos individuos, pero lo más importante es el éxito del equipo".

Su relación con Xavi

Para Gündogan, haber charlado antes con Xavi "significa mucho, he tenido algunas charlas con él antes de llegar". Y es que está convencido de que "la manera cómo pensamos y nuestro fútbol, cuando él jugaba, es bastante similar. Estoy seguro de que habrá una gran conexión". Acaba diciendo que "vengo para apoyar y devolver a este equipo a lo más alto".