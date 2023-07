Xavi quiere un plantilla de 22 jugadores

El técnico blaugrana ha reiterado siempre que busca un equipos con todas las posiciones dobladas Para ello, el club deberá cerrar entre siete u ocho salidas e incorporar a dos o tres futbolistas

El Barça sigue trabajando en la planificación y confección de la plantilla para esta nueva temporada. La dirección deportiva tiene varias carpetas encima de la mesa en lo que se refiere a las altas y a las bajas antes de que la expedición blaugrana ponga rumbo a los Estados Unidos para la gira de pretemporada; mientras que otras se decidirán cuando el equipo regrese a la capital catalana.

En estos momentos, la plantilla del FC Barcelona está integrada por 26 futbolistas: dos porteros, diez defensas, siete centrocampistas y siete delanteros. No obstante, el deseo de Xavi Hernández es el de tener a 22 efectivos para, así, tener todas las posiciones dobladas. Para ello, deberá afrontar el adiós de algunos jugadores y cerrar las llegadas de otros tantos.

Tal y como hemos informado en SPORT, el Barça trabaja con el objetivo de cerrar seis salidas antes de viajar a los Estados Unidos el próximo miércoles 19 de julio. Son las de Julián Araujo (UD Las Palmas), Lenglet (Tottenham), Nico (Oporto), Kessie (Juventus), Pablo Torre (Girona) y Collado (Betis).

A ellos, también se podrían unir Sergiño Dest y Ez Abde, una vez ya de vuelta a Barcelona tras los cuatro partidos en tierras americanas. El técnico quiere examinar al lateral diestro para comprobar de primera mano si puede serle útil en el equipo, a la espera de poder cerrar la incorporación de otro jugador para dicha posición.

Por lo que respecta al marroquí, también viajará a los Estados Unidos. De los cedidos, es el que más opciones tiene de quedarse durante este curso vistiendo la elástica azulgrana. Sin embargo, desde el club saben que es un jugador con mercado y, en el caso de llegar una buena oferta por él, se estudiará. La elevada nómina de futbolistas que pueden jugar en los extremos del ataque le pueden cerrar las puertas del Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc.

Dos o tres fichajes más y una duda

El primero de ellos es el de Oriol Romeu, cuyo acuerdo con el Girona está muy cerca de cerrarse y ya totalmente pactado con el futbolista. La situación económica del club ha obligado a apostar por una alternativa más 'low cost' como relevo de Busquets, dejando de lado nombres como los de Zubimendi, Kimmich, Rúben Neves y Brozovic.

El de Ulldecona se convertirá en las próximas horas en el tercer fichaje de la temporada, después del de Gündogan e Iñigo Martínez. La operación podría cerrarse a cambio de cinco millones de euros, algunos más en variables y la cesión de Pablo Torre.

Xavi también espera la llegada de un centrocampista con más peso en la zona de tres cuartos de campo, ofensivo, con capacidad de dar el último pase y de anotar goles. Esta incorporación dependerá de las capacidades financieras de la entidad, así como de las salidas que se produzcan a lo largo de las próximas semanas.

Lo mismo sucede en con el lateral diestro. El egarense quiere un especialista en esa posición y el club está trabajando en ello, tal y como informó Laporta en la reciente entrevista concedida a SPORT.

Eric Garcia es un caso especial y no está entre los futbolistas a los que el Barça ve imprescindible que salgan este verano. El jugador ya sabe que no va a tener demasiado protagonismo tras el fichaje de Iñigo Martínez en el centro de la defensa, aunque Xavi sí podría darle algunos minutos en el centro del campo como solución de emergencia. De todas formas, el club está abierto a estudiar las propuestas que lleguen por él y no se descarta un traspaso porque, además, llegó gratis. De hecho, el Betis es uno de los clubs que se han interesado en él.