Guardiola: "No seré el Ferguson del City...quiero seguir con Cris"

El técnico del City asegura que tiene vida a parte del fútbol y que en España se vive más intensamente Asume que se le critique como parte de su trabajo

Pep Guardiola ha mantenido una charla distendida con la periodista Mònica Terribas con motivo del 40 aniversario de Catalunya Ràdio y duranta la conversación le ha reconocido que no piensa eternizar su estancia en el Manchester City una vez finalize su contrato dentro de dos años, en 2025.

"No seré el Ferguson del City. Estar 25 o 28 años, no. Quiero seguir con Cris (Cristina Serra, su mujer)", ha bromeado. El técnico de Santpedor ha reconocido que el día a día del fútbol se vive con más intensidad en España. "Allí es un partido de fútbol, durante la semana no ves un periodista. El día a día es más tranquilo. Es más relajado. Yo también tengo vida y aquí todo es más intenso", ha afirmado.

Quizá este es uno de los motivos que han provocado que ya lleve siete temporadas en el Manchester City y que no pudiera aguantar más de cuatro en el club de su vida, el Barça.

En España, además, se le suele criticar mucho, también por temas que no tienen nada que ver con el fútbol. Guardiola, en ese sentido, acepta las críticas porque forman parte de su trabajo. "He intentado no molestar demasiado, pero son inevitables. Hay que aceptarlo. No estoy muy pendiente y menos estando en Manchester. Si no quieres que te digan...te vas a trabajar de paleta como mi padre".