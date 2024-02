Gavi se queda en el Barça: ni escuchará al PSG

La rumorología ha explotado en el PSG tras la confirmada salida de Mbappé y en Francia ya están apareciendo muchos nombres como potenciales refuerzos. Uno de los deseados, según 'L'Equipe' es el blaugrana Gavi, jugador muy del gusto de Luis Enrique y que el verano pasado ya sonó como posible refuerzo de los parisinos.

Tanto Gavi como su entorno no solo no saben nada de ese posible interés sino que tienen claro que no se mueve del Barça. Gavi cierra la puerta y su único objetivo es ayudar al club en el próximo proyecto deportivo.

El canterano blaugrana renovó por el Barça hasta el 2026 con una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros. Pudo haberse marchado, pero aceptó seguir con una mejora de salario en la que renunció a ser uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla a pesar de su importancia en el equipo.

Gavi se está recuperando y su único objetivo es comenzar bien la pretemporada con el Barça y volver a afianzarse en el equipo. Su ilusión es comenzar a hablar de una nueva renovación el próximo curso antes de iniciar su último año de contrato.

Gavi ha despertado interés también en algunos equipos de la Premier, pero está a gusto en el Barça. De hecho, el equipo ha notado muchísimo su ausencia porque su nivel competitivo es alto. Su lesión ha sido un contratiempo muy importante y el Barça también sabe de su importancia por lo que es uno de los pocos jugadores intransferibles en estos momentos en la plantilla.