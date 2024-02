La entrevista a Víctor Font en RAC1, en directo

El discurso de Laporta (y la falta de autocrítica)

"Creo que está faltando autocrítica y se busca el enemigo fuera. Si hablas de jueces, Madrid... seguramente muchos barcelonistas te siguen, pero hay que hacer las cosas bien desde dentro y no tener ideas de bombero como lo de la marca propia. Estas son las cosas que no entiendo y no me explico".