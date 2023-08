Gavi se fue de la gira sin jugar

Aunque ya ha empezado a entrenar con el grupo, el centrocampista andaluz pasará pruebas ya en Barcelona También se quedaron sin minutos en la gira por Estados Unidos Iñigo Martínez y Lenglet

El Barça disputó en Las Vegas contra el Milan el tercer y último partido de la gira estival por Estados Unidos. Horas después de acabar el encuentro en el Allegiant Stadium, la expedición partió a Barcelona. Ante el Milan, volvió a quedarse sin minutos Gavi, uno de los jugadores más reclamados por los aficionados en esta gira, pero que no ha podido disputar ni un minuto por culpa de unas molestias en la espalda con las que llegó a Estados Unidos.

A punto para el estreno en la Liga

Según fuentes cercanas al vestuario, el estado de Gavi ha mejorado mucho con el paso de los días e incluso pudo entrenarse ya con normalidad en la última sesión que hizo el equipo en territorio estadounidense el mismo día del partido contra el Milan. De todos modos, ante la falta de ritmo, Xavi decidió no correr ningún tipo de riesgo y el andaluz tampoco jugó contra el Milan.

Las mismas fuentes indicaron que, aunque las molestias que tiene el andaluz han ido remitiendo, se le harán algunas pruebas médicas ya en Barcelona, pero todo el mundo cree que no tendrá problemas para jugar el primer partido oficial de la temporada, que disputarán los azulgranas el 13 de agosto contra el Getafe.

Gavi fue uno de los jugadores más utilizados por Xavi la pasada temporada. Disputó un total de 49 paridos, marcando tres goles y repartiendo siete asistencias.

Lenglet e Iñigo Martínez, también inéditos

No ha sido Gavi el único futbolista del primer equipo que no ha dispuesto de minutos en esta gira por Estados Unidos. Tampoco los tuvieron ni Lenglet ni Iñigo Martínez, aunque por diferentes motivos.

El francés fue baja en el primer partido por unas molestias, pero no tuvo minutos en los dos siguientes debido a su situación. Lenglet no entra en los planes de Xavi y el Barça lo quiere vender. Se busca una salida y no era cuestión de arriesgar con una lesión, estando el jugador totalmente de acuerdo.

Iñigo Martínez, por su parte, sigue recuperándose de una fascitis plantar con la que ya llegó al Barça y de la que tuvo que ser operado. Durante la gira, ha estado haciendo trabajo de recuperación y se espera que pronto pueda incorporarse al grupo y esté a disposición del entrenador.

Reservaron a Gündogan y Christensen

Tampoco jugaron contra el Milan, Dembélé al margen ante su inminente traspaso, ni Ilkay Gündogan ni Andreas Christensen. Ambos jugadores tuvieron que abandonar el terreno de juego con molestias en la primera mitad del clásico de Dallas contra el Real Madrid.

El internacional alemán lo hizo con problemas en el abductor de la pierna derecha, mientras el danés con molestias en el tendón de Aquiles. Ambos fueron examinados por los doctores del Barça desplazados a Estados Unidos y ninguno de los dos tiene lesión, pero mejor no arriesgar teniendo en cuenta que el estreno en la Liga está cercano.

Se espera que puedan estar listos para jugar contra el Getafe e incluso que puedan actuar en el Trofeo Joan Gamper, que jugará el Barça contra el Tottenham el próximo día 8 en el estadio Olímpico Lluís Companys.