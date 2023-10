Ya se pueden comprar los asientos del Spotify Camp Nou

El presidente Joan Laporta avanza que él ya ha reservado el suyo Cuando se regrese al Spotify Camp Nou se hará con el mismo sistema de Montjuïc

Uno de los puntos esperado de la Asamblea de Compromisarios era el informe sobre el estado del Espai Barça. La responsable del proyecto, Maria Elena Fort, ha sido la encargada de explicar la situación actual, con la demolición de la tercera gradería acabada y Limak lista para empezar a construir una vez recibida la licencia de obras por parte del Ayuntamiento de Barcelona. Fort ha asegurado que los plazos se cumplirán y el equipo volverá al Spotify Camp Nou en noviembre del 2024 con 65.000 espectadores.

En el turno de preguntas, el presidente Joan Laporta ha informado que a partir del jueves los abonados que así lo deseen podrán comprar su antiguo asiento en el Estadi. "Cuando se acabe esta Asamblea podrán comprar los asientos en los que han estado toda la vida. Yo ya lo he hecho, hay diferentes precios, dependiendo de como lo quieras, ya se pueden hacer las reservas. También ayudaremos al club a tener más ingresos y recordaremos los momentos memorables que hemos tenido en el estadio", ha dicho Laporta.

Otra pregunta recurrente es qué pasará cuando se regrese al Estadi y todavía el aforo no sea completo. "Volveremos al mismo asiento cuando esté todo acabado. Antes, seguiremos democratizando. Como ahora, habrá excedencias, los socios se podrán apuntar y habrá sorteos si hay más gente que localidades". En este sentido, Fort ha avanzado que los 17.000 abonados que han ido a Montjuïc tendrán asegurado su abono en el Camp Nou.

Vista aérea de la maqueta del proyecto Espai Barça | FCB

¿Y qué pasará con los precios cuando el Spotify Camp Nou esté acabado? "No está prevista, en la financiación, una partida por subida de abonos. Pero no nos pregunten ahora por qué no lo sabemos. Lo decidiremos entre todos. Hay que tener en cuenta que todo el estadio estará cubierto y que los servicios serán mejores".

El Palau

Fort ha explicado que se ha hablado ya con el Comité Organizador del Mundial del 2030 para que el Spotify Camp Nou sea "una sede importante" y ha vuelto a recordar que la construcción del nuevo Palau está incluida en la financiación del Espai Barça. "Hicimos un replanteamiento, estaba previsto para 10.000 espectadores y no era suficiente. Estamos en la fase de proyecto y diseño. Ya dijimos que se ejecutaría después del Spotify Camp Nou", ha acabado.