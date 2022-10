Ganar la Europa League, una 'obligación' para el Barça

Por recuperar parte del dinero que se puede perder, por plantilla y porque el año que viene estarían en el bombo 1 en el sorteo Ganar títulos es básico para volver a poner en marcha el círculo virtuoso

Hay decepción y enfado en el FC Barcelona después del empate ante el Inter de Milán que, salvo milagro, dejará a los azulgrana fuera de los octavos de final de la Champions por segunda temporada consecutiva y con el humillante consuelo de volver a jugar la Europa League. Es un golpe deportivo, reputacional y económico muy fuerte para el club y un torpedo en la línea de flotación del nuevo proyecto liderado por Xavi Hernández en el banquillo.

La sorpresa ha sido mayúscula. Nadie esperaba poder quedarse fuera en la primera fase cuando todavía faltan dos jornadas por disputarse, tampoco el técnico, que ayer insistía en que hay equipo y plantilla para llegar más lejos. Mucho más. Pero la realidad es la que es y el Barça tiene muchísimos números para acabar disputando la segunda competición de la UEFA. Otra vez en la segunda división europea.

Y en el club ya hay voces que exigen que la Europa League hay que ganarla sí o sí. Y no sólo porque el equipo está obligado a competir por ganar todas las competiciones en las que participa sino porque ayudaría a que el traspiés económico de una hipotética eliminación de la Champions fuera menor -se podrían recuperar unos 14,9 millones de euros de los 20 que ya podrías perder- y también porque la temporada que viene el Barça estaría en el bombo 1 en el sorteo de la máxima competición continental. Eso te lo da ganar la liga i también la Europa League.

El Barça, en el bombo 2, quedó encuadrado en el grupo de la muerte y, por tanto, no puede evitar a los teóricos mejores equipos de la competición. En esta edición, por ejemplo, no hubiera jugado contra el Bayern de Múnich. No es garantía de nada y ni mucho menos quieren que sirva de excusa pero en el club consideran que siempre puede facilitar el camino a octavos.

Para el proyecto y para volver a poner en marcha el círculo virtuoso es básico ganar títulos. Laporta lo sabe y Xavi también. Después de vender activos por valor de casi 900 millones de euros y de hacer fichajes por casi 200, el club lo apostó todo por volver rápido a la élite futbolística europea y se está a punto de fracasar.

Sin olvidar lo que ha pasado, en el Barça ahora quieren pasar página y centrarse en afrontar el clásico con la máxima confianza porque también admiten que una derrota en el Bernabéu en otro mal partido y la pérdida del liderato complicaría las cosas y encendería los ánimos.