Ferran-Ansu, una situación irreversible

Xavi comentó en rueda de prensa que estas jornadas finales, ya con el título en el bolsillo, no servirán para cambiar la situación de ningún futbolista: "Si no al 100, al 99% está todo decidido" Sea para bien o para mal, el de Foios y el canterano conocerán en los próximos días la decisión del staff y la parcela deportiva sobrellos

Como vulgarmente se dice, el pescado está vendido. Así lo expresó Xavi Hernández en rueda de prensa el pasado viernes. “¿Bajas? Está bastante decidido todo. Si no es al 99%, es al 100%. Estos cuatro partidos no condicionarán el futuro de ningún jugador".

De esta forma, quizás de forma un punto sorprendente, el técnico de Terrassa dejaba claro que las cuatro jornadas que había por delante (ahora tres) no tenían ningún valor a nivel de demostrar o de convencer por parte de los futbolistas que están en su lista como prescindibles o como objeto de venta (o de ajustar ‘fair play’, llámenlo como quieran). Ni marcando Ansu tres hat-tricks en estas dos semanas, ni Jordi Alba dando ocho asistencias. No deja de ser algo lógico, por otro lado.

PREPARAR EL TERRENO

El técnico tiene que empezar a diseñar la plantilla para el próximo curso y eso pasa por comunicar ya las bajas. Para tener margen, para que la secretaría técnica pueda hablar con agentes y representantes. Obviamente, el entrenador azulgrana es consciente de que todo pasa por él mismo hablar cara a cara con total sinceridad con aquellos que considera que deben buscar una salida.

Xavi y Ansu, un binomio que veremos si se mantiene la próxima temporada | Valentí Enrich

Como hizo el curso pasado, vaya. Una ‘operación limpieza’ ardua y en la que, recordemos, se dieron la friolera de 16 bajas. A 16 futbolistas tuvo que decirles Xavi que no tenían cabida en su ideario.

Hay dos nombres que este curso no han estado bien. No han logrado convencerle (a la vista está el tema de los minutos y la productividad). Son Ferran y Ansu. Sea para darles un voto de confianza o para comunicarles que se busquen una salida, la situación ya no puede cambiar. Lo tiene clarísimo Xavi.

ANSU Y EL ENTORNO

Se da por hecho y así viene comentándose en los ‘mentideros’ del club, que a Ansu se le apretará para que acepte un traspaso. Su agente y su padre, según se ha venido transmitiendo, son partidarios de ello. Consideran que en el Barça corre el riesgo (viene haciéndolo) de estancarse. Él, por su lado, quiere seguir intentándolo.

Ferran Torres, ante el Rayo | Javi Ferrándiz

El tema de Ferran quizás tiene tintes diferentes. En ciertos momentos puntuales ha rendido bien, pero es verdad que en el cómputo global su temporada no es buena. Ha dejado bastante que desear. Es otra de las salidas que podrían darse. Sigue teniendo buen cartel en la Premier. Veremos esta semana qué les transmite el de Terrassa. Pero, como comentábamos, sea lo que sea, es una decisión más que tomada. Una situación que no tiene posibilidad de cambiar.