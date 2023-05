Raphinha, cuándo sí y cuándo no se traspasa

El club valorará si económicamente es rentable su salida según la oferta que llegue La salida de Ferran y Ansu se da por decidida, hay consenso en el club

Está casi un 100 por cien decidido en la planificación de la próxima temporada. Estas son palabras del propio Xavi Hernández en la última conferencia de prensa cuando fue cuestionado sobre el futuro de algunos jugadores. No entró en detalle porque el protocolo marca ser prudente en este aspecto, pero Xavi dejó claro que no es amante de las improvisaciones y que los exámenes no se hacen en función del último partido.

La secretaría técnica, remodelada y aún por definir, está trabajando desde hace tiempo en los refuerzos del año que viene y, ahora que la liga está decidida, llega el momento de comunicar a los jugadores que no continuarán.

El pique entre Ferran y Ansu | LaLiga

Las salidas

Como decíamos en SPORT, Kessié tiene una charla pendiente con Xavi para saber qué le espera para la próxima temporada. Y hay otros dos que ya saben de primera mano, o lo sabrán en las próximas horas, que no entran en los planes de futuro del club. Se trata de Ferran Torres y de Ansu Fati. El propio Xavi entiende que si quiere reforzar el ataque azulgrana debe buscar salidas y estos dos jugadores, que son los que menos han participado esta temporada. Tienen la puerta abierta y se les forzará a salir.

El único caso que está en debate es curiosamente al que afecta directamente a Deco, nuevo miembro del staff. Deco representa a Raphinha y el extremo brasileño estaba en la lista de transferibles.

Raphinha estrena un look muy culé | Javi Ferrándiz

El caso de Raphinha

En realidad, aún está pero su marcha dependerá en gran parte de la oferta que acabe llegando. Se habla de 80 o 90 pero nada firme ha aparecido aún. Y depende mucho de cómo es la oferta y de qué cantidad exactas se está hablando porque una cosa es 60 más 20 en variables y otra es de 90 fijos.

Con Raphinha hay que hacer números. Lo que costó (55 millones) menos la amortización de un año (11 millones) menos la oferta final que llegue. Si económicamente es una buena operación, es rentable, Raphinha acabará saliendo. Si no es así, Raphinha se acabará quedando.

Otro aspecto a considerar es el número de delanteros que llegan y los que se van para acabar teniendo el mismo número. La salida de Raphinha también es una puerta de entrada para Leo Messi. Se va Ansu para que llegue Abde, se va Ferran y llega Aubamenyang... se va Raphinha para que pueda volver Messi.

Abde celebra su golazo al Almería | CA Osasuna

Los movimiento deben intensificarse en las próximas horas porque, con la Liga decidida y el fair play presuntamente activado a partir de hoy, el Barça tiene luz verde para planificar la próxima temporada.