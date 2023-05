Xavi: "A nuestra temporada le pondría un notable"

El técnico de Terrassa, relajado y distendido, ha tocado todos los temas, entre ellos la valoración que hace de su primer curso completo como técnico del Barça Sobre su renovación, ha tranquilizado a la parroquia azulgrana: "No seré ningún problema para el Barça, no es verdad que haya discrepancias"

Inmerso en la que probablemente está siendo la semana más dulce desde que cogió las riendas del primer equipo del Barça, Xavi apareció sonriente, relajado, distendido, en rueda de prensa. El técnico de Terrassa afrontaba una comparecencia ante los medios tranquila. Para saborear la consecución de un título de Liga cocinado a fuego lento y sufrido. Lleno de 'inclemencias'.

Tras darlo todo el lunes en la rúa y soltar toda la tensión, Xavi era consciente de que empezarían a salir ya desde este mismo viernes temas de mercado. Hace semanas que afronta este tipo de cuestiones y ahora, sin nada en juego a nivel de competición, pues aún más. Otro de los focos, el City-Real Madrid y la humillación sufrida por los blancos a manos de su amigo y mentor Pep Guardiola.

Se lo ha tomado con humor el vallesano, más irónico y 'burlesco' que nunca. Entrando al trapo y dando juego. Y alargando más que nunca su comparecencia, por cierto. Sin límites.

VALOR AL TÍTULO INDEPENDIENTEMENTE DEL MADRID

Empezando por ese sabor que le ha dejado alzar su primer título importante y, al mismo tiempo, ver pinchar al eterno rival de forma tan estrepitosa: "Para los culés debió ser una alegría, pero los profesionales, a la Liga le damos mucha importancia. El valor no es que pierda el Madrid, el termómetro es ver la alegría de la afición". "No me gusta la palabra 'baño' en el fútbol, igual que fracaso. El City fue muy superior y lo aprovechó. Es el justo vencedor y el mejor equipo del mundo", ha añadido.

¿Cómo vivió la rúa de celebración del pasado lunes? "Me sorprendió ver a tanta gente, pero hacía cuatro temporadas que no ganábamos un título importante. Había ganas de celebrar, pura pasión... Los jugadores y yo lo disfrutamos mucho".

SE PONE UN NOTABLE

Acerca de qué valoración hace de su equipo en esta su primera campaña íntegra al mando de la nave, el vallesano ha comentado que "le pondría un notable. No hemos competido en Europa y no supimos hacer un buen papel en la vuelta de la Copa en semifinales".

Otro tema importante. El 'baile' con Mateu. Ha sido, al mismo tiempo, claro y sarcástico: "Mateu ha sido muy claro y nos ha dicho que quiere estar aquí, que el Barça es grande y que quería volver. Es un trabajador bestial, ha puesto mucho orden en el club. A Jordi le echaremos de menos".

EL RELEVO DE 'BUSI', PRIORIDAD CLARA

Contundente y directo sobre la necesidad de buscar un relevo a Busquets: "Totalmente. Necesitamos un pivote defensivo". Y, en ese sentido, hilándolo con la figura de Zubimendi, que visita este sábado el Spotify Camp Nou con la real, no ha negado que "es un pivote extraordinario, entiende muy bien el juego, domina con y sin balón".

¿Su mejor semana desde que aterrizó en el banquillo culé? "Estuve muy feliz de ganar la Supercopa, pero esto nos da mucha estabilidad. Ha sido una semana mágica. El club ha hecho un esfuerzo extraordinario para llegar a donde estamos".