Las felicitaciones de PSG y Barça a Messi por su cumpleaños

Tanto el París Saint-Germain como el FC Barcelona quisieron felicitar a Leo Messi en su 36 cumpleaños, con un vídeo en redes sociales Messi, se marchó del PSG como agente libre y abucheado por la afición durante su último partido

El astro argentino Leo Messi, que se dirige a su nueva etapa en el Inter Miami, cumplió 36 años este sábado. Clubes, ligas, futbolistas y otras personalidades del mundo del deporte se acordaron de desearle un feliz cumpleaños al exazulgrana, entre ellos, el París Saint-Germain francés, la anterior etapa de Leo antes de la MLS, y el FC Barcelona, el equipo de su vida.

El París Saint-Germain quiso felicitar a Leo Messi, mediante un vídeo divulgado en redes sociales. El combinado francés le desea un "feliz cumpleaños", junto a un vídeo de 1 minuto en el que repasan los mejores goles y jugadas del astro argentino con la elastica del club parisino.

Messi, que se marchó del París Saint-Germain como agente libre, fue abucheado por la afición del PSG durante su último partido de la Ligue 1 frente al Clermont, en el Parque de los Príncipes.

"Al principio fue genial, recibí muchos ánimos como he dicho muchas veces, pero luego la gente empezó a tratarme diferente, algunos de los aficionados del París. La mayoría, en cambio, me trataban bien", dijo en declaraciones a RMC Sport en su salida del club francés.

"No sé, tuve que venir a París y lo disfruté mucho. Jugamos cosas importantes, estuvimos muy cerca de ganar la Champions, pero después no me explico por qué el trato y la reacción hacia nosotros", finalizó Leo Messi, que ya ha cerrado su etapa con el PSG.

La felicitación del Barça

El mismo tiempo, el FC Barcelona también le dedicó espacio en sus redes sociales al cumpleaños de Leo.

Con un emotivo vídeo en el que Messi empieza diciendo "visca el Barça i vica Catalunya", el club hace un recopilatorio de los mejores momentos del astro argentino mientras fue futbolista del Barça.