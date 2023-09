"Es una falta de respeto que se metan con el físico de Laporta"

"Le está pasando factura la presión con la que vive y no es para reírse, para que salga un articulista diciendo que está gordo, ni que fuese atleta quien escribe", dice Enric Masip "En Estados Unidos sería un héroe, aquí la gente le tiene envidia", explica sobre Laporta

Enric Masip forma parte del círculo más cercano al presidente del Barça, Joan Laporta. Es asesor del presidente y una persona a la que hace mucho caso Laporta. En una entrevista con SPORT, que podrá leerse mañana tanto en la edición digital como impresa, muestra su preocupación por el estado del presidente y critica con dureza a los que se meten con Laporta por su físico. En las próximas líneas, un avance.

¿Qué papel juega como asesor del presidente?

He estado aquí muchos años. Conozco el club, el entorno, la prensa. Hay gente que piensa que los que estamos al lado del presidente solo le aplaudimos. Yo soy sincero y crítico y él lo acepta. Llegamos a ese pacto en el 2015. Puedo asesorar en lo deportivo, en las secciones y en otros aspectos. Puedo decir lo que no me gusta y él lo acepta porque sabe que lo digo por amor al club y a él mismo.

¿Está preocupado por su salud?

Para empezar, debo decir que es una falta de respeto que se metan con su físico. Está viviendo en sus carnes la presión de todo lo que he explicado. Ni te explico las horas que no duerme, que no descansa. Le está pasando factura y no es para reírse, para que salga un articulista diciendo que está gordo, ni que fuese atleta quien escribe. Se puede criticar la gestión, pero no el físico. Hay que aplaudirle por todo lo que ha hecho más que criticarlo y hay que ayudarlo. Come por esa sensación de angustia que tiene. Claro que estoy preocupado porque a estas edades hay que cuidarse. Lo controlo en la alimentación y cuando vamos de viaje vamos a caminar, a hacer deporte. Lo cuido como cuidaría a mi padre y lo riño.

¿Cómo define a Laporta?

Es un ganador, un líder nato. No he visto a nadie tan optimista y ganador como él. En Estados Unidos sería un héroe, aquí la gente le tiene envidia. Es aguerrido, valiente y una persona que cuida mucho de la gente.