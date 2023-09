"¿Dembélé? Me gustan los jugadores buenos, pero prefiero los comprometidos"

"Prefiero un jugador que me dé un siete o un ocho a uno que me dé un diez y a los dos días se vaya a otro equipo a ganar más", dice Masip sobre Dembélé "Ter Stegen es un ejemplo y por eso es capitán. El barcelonismo se demuestra con hechos y no con palabras. Es un ejemplo para mucha gente, también de las secciones", dice sobre el portero alemán

Enric Masip es asesor del presidente Joan Laporta y también miembro de la comisión deportiva del Barça. Entre otras cosas, en la entrevista con SPORT, habla sobre la marcha de Ousmane Dembélé, sintiéndose "decepcionado" con el francés, a quien acusa de no tener compromiso. En cambio, muestra su satisfacción con la actitud de Ter Stegen, a quien pone de ejemplo, también para las secciones.

¿Le decepcionó la salida de Dembélé?

Evidentemente. Todo el mundo debe estar decepcionado por las formas. A mí me gustan los jugadores buenos, pero prefiero jugadores comprometidos. Si tienes las dos cosas, perfecto. Dembéle ya demostró su poco compromiso cuando no renovó. Prefiero un jugador que me dé un siete o un ocho a uno que me dé un diez y a los dos días se vaya a otro equipo a ganar más. Es muy fácil besar el escudo cuando marcas un gol o vender humo en las redes sociales. Es lícito querer ganar más, pero cuando uno está comprometido no mira el dinero y no dice un día una cosa y otro día otra. Prefiero jugármela con un chico de la cantera o con Raphinha, que lo da todo en cada entrenamiento, que con alguien que un día te da un nueve y otro da un tres.

Enric Masip durante la entrevista con SPORT | Javi Ferrándiz

¿Cuando habla de compromiso se refiere a Ter Stegen?

Es un ejemplo y por eso es capitán. El barcelonismo se demuestra así. Es una persona que quiere seguir en el Barça y ayudar al club, que alarga su contrato y ayuda con la masa salarial, sabiendo que así se podrá incorporar jugadores que te ayudarán a ganar. El barcelonismo se demuestra con hechos y no con palabras. Es un ejemplo para mucha gente, también de las secciones.