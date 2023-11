'Scouting' y coraje, la estrategia del Barça para plantar cara a la Premier

Las limitaciones económicas del club le obligan a ser creativo, atrevido y más arriesgado El peso del escudo y un más profundo trabajo de 'scouting', grandes aliados del Barça

El Barça ya no es el 'rey de la jungla'. El potencial económico creciente de los equipos de la Premier League y la aparición de los clubes-estado, unido a la irresponsable gestión de la entidad azulgrana en los últimos años, ha situado al Barça en una posición incómoda a la hora de abordar fichajes. El escudo todavía pesa, pero cada vez cuesta más competir con los 'peces gordos'. Ante tal escenario, la estrategia del club es clara: más 'scouting' y más atrevimiento en algunas decisiones.

Años atrás, el Barça dominaba los 'tempos' en la mayoría de ocasiones. Ya no es así, tal como relata Deco en su entrevista con SPORT. "El fútbol ha crecido, hay más competencia. Antes no existían los grandes clubes-estado, la Premier no tenía tantos inversores como el día de hoy, hay otros mercados potentes a nivel financiero... Es decir, el jugador hoy tiene más posibilidades de moverse que antes. Un jugador importante ya no te estará esperando en un jugador como Porto, Benfica, Ajax o Mónaco. Ahora en dos años máximo se van. Hace años que todo esto es más díficil", explica.

Rapidez y más riesgo

Limitado económicamente, el Barça debe moverse antes de que los jóvenes talentos 'exploten'. Y eso implica asumir una cuota mayor de riesgo. "Tienes que ser más rápido, más inteligente. Tienes que tener coraje, mientras que antes quizá aspirabas a tener una mayor seguridad para tomar según qué decisiones. Ahora tienes que arriesgar más", valora el Director de Fútbol azulgrana, que celebra el peso que sigue teniendo el escudo del Barça. "El Barça sigue teniendo la grandiosidad del Barça, y esto también te ayuda. Si lo sabes utilizar, es algo que juega a tu favor", recalca.

"El caso de Roque refleja nuestra estrategia de anticipación"

La estrategia del club es clara: intensificar su trabajo de 'scouting' y anticiparse a los clubes con más capacidad económica. "El caso de Vitor Roque es un reflejo de nuestra estrategia de anticiparnos. Quizá si esperas un año más, a Vitor ya no lo podrías fichar por 30+31 millones. Con Lewandowski puedes pensar que no necesitas anticiparte. Sabes que te durará dos o tres años más, pero sabíamos que algún día tendríamos que ir a por un delantero centro", argumenta Deco.

Vitor Roque, el futuro '9' del Barça | Instagram

La importancia del 'scouting' y el 'Big Data'

El ejecutivo destaca la gran labor del departamento de ojeadores, comandado por Paulo Araujo, a la hora de rastrear jóvenes talentos en el mercado. "El área de scouting está haciendo un gran trabajo. Utilizamos bastante el 'Big Data' y muchas plataformas, tenemos un equipo muy bueno en eso", comenta orgulloso.

Con todo, el luso-brasileño destaca la importancia de encontrar el equilibrio. "En el fútbol base nos hemos anticipado con jugadores como Mika Faye, Noah Darvich, Mbacke... El Barça está buscando jóvenes talento pero no creo que solo podamos ir a esto. Tenemos que encontrar el equilibrio. El Barça no puede ser un equipo que busca solo oportunidades, que ficha solo jugadores a final de contrato, que solo se nutre de la cantera... Es una mezcla de todo", concluye.