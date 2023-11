Deco: "Xavi es el entrenador perfecto para este proyecto"

"Hemos jugado diecisiete partidos y solo veo uno malo de verdad, el del Shakhtar", comenta el director deportivo sobre el momento del equipo Dice no estar contento con las lesiones, que han lastrado al equipo, y habla de los Joaos, Frenkie, Lamine...

Anderson Luis de Souza, Deco, es el máximo responsable de la dirección deportiva del Barça desde el pasado verano. Con él repasamos el momento del equipo, el próximo mercado de fichajes y las aspiraciones del equipo y del club.

¿Cómo han sido sus primeros meses en el cargo?

Contento. Sabía desde el primer minuto del trabajo que teníamos que hacer. Durante la ventana es más un trabajo de hacer y cerrar la plantilla y después entramos en la normalidad del día, un trabajo más de gestión.

¿Es un desafío para Deco el Barça?

El desafío que me pongo es intentar mejorar cosas. Intentaré dejar algo positivo el día que me vaya de aquí. Lo más importante es dejar algo bueno para el club, para el día que venga otro se lo encuentre todo bien.

¿Qué hay que mejorar?

Hay que intentar mejorar los procesos, el día a día, en la Ciutat Esportiva hay cosas que se pueden mejorar, hacer las cosas más fáciles a los jugadores y al entrenador. Dejar una plantilla equilibrada no solo para ahora, también para el futuro.

Se lleva un tercio de Liga. ¿Está contento con la plantilla que construyó?

Sí. No estoy contento con haber tenido tantas lesiones, pero estoy satisfecho de estar donde estamos con todos los problemas que hemos tenido.

Deco, en un momento de la entrevista con SPORT | Javi Ferrándiz

¿Cómo ve el momento del equipo tras encadenar tres partidos malos?

Depende del momento. Ya hemos jugado trece partidos de liga y cuatro de Champions y yo solo veo un partido malo de verdad, el del Shakhtar. Después tuvimos momentos malos. La primera parte de la Real, los primeros minutos en Granada, algunos momentos en Granada. No hay que olvidar las lesiones. Y no quiero decir que se nota la ausencia de Pedri o de Frenkie, lo que quiero decir es que cuando ellos no están, otros deben jugar más. Y esto te condiciona porque no puedes dar descanso y gestionar minutos. Es fácil decir es que Romeu no está, es que Romeu ha tenido que jugar mucho durante muchas semanas. Gündogan no es joven y no hemos podido dosificarlo para tener su mejor versión. No es una excusa. Hay que luchar contra ello y creo que hemos luchado bien. Lo importante es llegar, sabiendo que tenemos que mejorar, a estar en la lucha por todo.

Usted piensa que el entorno perjudica al equipo.

Creo que Xavi ha hecho autocrítica y que quizá el entorno condiciona al equipo, sobre todo a los jugadores jóvenes. Sabemos como es el entorno y más que nadie él, que ha crecido. Creo que no estaba cargando contra la prensa. El jugador debe saber abstraerse de las críticas, pero no hay que olvidar que estamos hablando en algunos casos de jugadores muy jóvenes. Xavi quería decir que esto a veces condiciona, pero no lo quiso utilizar como una excusa. Se necesita un poco más de paciencia y no mirar solo todo lo negativo.

¿Le cuesta no dar consejos a Xavi?

No soy consejero y tampoco soy entrenador. Hablo mucho de fútbol con Xavi, pero siempre respetando su figura como él respeta la mía. No le doy consejos. Es el entrenador y sabe perfectamente lo que tiene que hacer. En algún momento, me permito opinar porque veo cosas, pero la mayoría de veces vemos lo mismo porque sabemos de fútbol. Aprendo mucho con él porque tiene la visión del entrenador. Él tiene su cuerpo técnico y confíamos plenamente en ellos. Podemos discutir, hablar, reflexionar, pero él es el entrenador.

¿Es Xavi el mejor entrenador que puede tener ahora el Barça?

Sin ninguna duda. Es el mejor entrenador para este proyecto. Es el entrenador que aceptó venir en un momento importante para construir lo que estamos construyendo. Ha pasado muchas dificultades y sigue aprendiendo. Seguramente él, más que nadie, quiere jugar mejor. Ha sido centrocampista, como yo, y nosotros siempre queremos jugar bien. Xavi sabe la responsabilidad que tiene, sabe que cuando no estamos bien, cuesta. Tanto a él como a todos. Él sabe perfectamente lo que tiene que hacer.

Los Joaos vinieron porque el Barça sigue siendo capaz de atraer jugadores de nivel

Logró a última hora la llegada de Joao Cancelo y Joao Félix. ¿Cómo los está viendo?

Volviendo al tema de las lesiones, muchos futbolistas lo han tenido que jugar todo. Cancelo no ha descansado. Para mí está a un nivel muy alto. Creando situaciones de gol, desbordando por la banda, ayudando en defensa. Joao Félix, más de lo mismo. Lo ha jugado casi todo. Les cuesta en algún partido porque le costaría a cualquiera. Cuando tienes una plantilla corta y hay lesiones, los que quedan tienen que jugar mucho.

¿Cómo consiguió que viniesen al Barça con las dificultades que tiene el club?

Porque a pesar de tener dificultades y tener mucha más competencia, el Barça es de los pocos clubes que es capaz de atraer jugadores de mucho nivel. Hay futbolistas que vienen porque quieren jugar en el Barça. Y eso un logro de los jugadores que pasaron por aquí, de los títulos que se han ganado y de la grandeza del club. Es importante mantener esta imagen para que en el futuro los jugadores quieran siguiendo venir.

¿Será difícil que puedan quedarse?

No es el momento de hablar de ello. Es el momento de hablar del equipo, de mejorar para estar mejor. Es evidente que están cumpliendo dentro de lo que esperábamos de ellos. Si tuviésemos que tomar hoy la decisión, claro que intentaríamos que se quedasen.

¿Cree que el Barça podrá aspirar a corto o medio plazo a grandes fichajes?

Creo que sí, pero para mí es más importante mantener los buenos que tenemos. Tener un Gavi es un regalo. Ha salido de la base, pero cuanto costaría un jugador como Gavi. O un central como Araujo. O buscar a un Balde. O a un Pedri. O ahora un Lamine o un Fermín. Cuando hay un jugador de la cantera que se consolida en el primer equipo es como si hicieses un fichaje. La idea es mantener la base del equipo que tenemos, muchos ya tienen contratos largos.

Deco, sonriendo durante la entrevista | Javi Ferrándiz

De momento está atento al mercado de jugadores libres.

Los jugadores libres son siempre interesantes. Hay que valorar de ellos si son jugadores que pueden sumar. Se hizo una gran contratación con Christensen, como se ha hecho ahora con Iñigo. Como se hizo con Kessie, que ayudó mucho y ha seguido su camino o ahora con Gündogan. Depende de la situación, del momento y de lo que necesite el equipo.

Hablaba de mantener la base del equipo. ¿Uno de los jugadores a renovar es Frenkie de Jong?

Este año no vamos a renovar a nadie. Sí, estamos hablando con agentes. Frenkie es un gran jugador, que me gusta mucho, como otros. Vamos a intentar mejorar contratos poco a poco, pero todo dependerá de él y del club. Lo que puedo decir es que es un gran jugador y que me gusta tener a grandes jugadores.

¿En una plantilla corta, la aparición de jugadores como Lamine y Fermín es un regalo?

Sabíamos de su potencial. No han aparecido por casualidad. Por eso Fermín volvió al club. Estaba previsto que jugase en el filial y estuviese en dinámica del primer equipo. Lamine, más de lo mismo. Cuando se consolidan en el primer equipo es muy importante. Esto es lo importante, pues hay jugadores que suben y después no se consolidan. Y está pasando habitualmente. Con Gavi, Balde, Araujo... Lamine y Fermín están en el mismo camino.

¿Cómo se gestiona a un jugador que con 16 años ya forma parte del primer equipo?

Sabiendo que tiene 16 años. El club lo está haciendo todo. Sabiendo que tiene que mejorar cosas, como su parte de fuerza. La Masia se adapta a nuestros horarios, también el colegio. Se está haciendo todo. Pedimos que él tenga el interés en crecer y que no vaya ayudando en función de lo que pueda ayudar. Y lo más importante es que todo sea lo más natural posible para que siga disfrutando de jugar a fútbol y de ser un niño de 16 años.

Tras repasar el momento y la situación del equipo, ¿qué objetivos debe marcarse el Barça esta temporada?

Toco madera y estoy seguro de que hemos superado la parte más complicada de la temporada. No creo que la temporada pasada se acumulasen tantas lesiones en un mismo momento. Se está recuperando todo el mundo. Pedri ha hecho 70 minutos tras dos meses sin jugar, Lewandowski está recuperando su mejor forma, Koundé y Raphinha lo mismo. Esperamos tener más suerte durante la temporada para volver a jugar mejor, ser más consistentes y luchar por todos los títulos.