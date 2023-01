El entrenador del Ceuta carga contra Xavi

Las declaraciones del entrenador del Barça tras el sorteo de la Copa, en las que aseguró haber tenido suerte, no gustaron nada en el Alfonso Murube "Para mí no ha estado muy afortunado en su comentario. Podría haberlo dicho de otra manera. No me ha sentado bien a mí, a la entidad ni a nadie", declaró José Juan Romero en la 'Cadena SER'

La sinceridad de Xavi Hernández tras el sorteo de la Copa del Rey no gustó nada al AD Ceuta, el rival del Barça en los octavos de final de la competición. El entrenador azulgrana consideró en la rueda de prensa previa a la visita al Atlético de Madrid que, “por primera vez” desde su llegada al banquillo del Camp Nou, el azar fue benevolente con su equipo. Aunque justo después matizó que sus futbolistas ya comprobaron ante el Intercity que la teórica superioridad “se tiene que demostrar sobre el terreno de juego”, las declaraciones del egarense no sentaron bien en el Alfonso Murube.

“Para mí no ha estado muy afortunado en su comentario. Podría haberlo dicho de otra manera. No me ha sentado bien a mí, a la entidad ni a nadie. Él ha tenido suerte y nosotros también. No iremos al partido a pedir camisetas, vamos a ir a por todas. Cuando acabe el partido ya veremos quién ha tenido suerte”, declaró el entrenador del Ceuta, José Juan Romero, en la ‘Cadena SER’. “A lo mejor él no sabe lo que cuesta a los equipos llegar a estas situaciones porque ha tenido un camino mucho más fácil como entrenador”, agregó.

“Yo es que intento respetar mucho siempre, y como le doy tanto valor a las categorías inferiores, porque vengo desde la más baja, no me ha sentado bien. Soy un admirador de Xavi, como futbolista para mí ha sido de los más grandes que ha habido en España, y me ha sorprendido. No me ha agradado”, insistió el técnico. El Ceuta, eso sí, está muy ilusionado con el enfrentamiento contra el Barça: “Es un premio gordo, una locura. Tengo todavía mensajes sin responder y alguna que otra red social abierta”.

José Juan Romero opinó también que el impulso anímico del sorteo de la Copa “tiene que servir de motivación extra” en la Primera RFEF. “Sabemos cual es nuestra competición y nuestro objetivo. El equipo viene en una línea ascendente de juego y de todo que no nos ha dado, hasta la fecha, para conseguir mucho más. Pero el equipo tiene un nivel de juego de la parte alta, es la realidad”, sentenció.