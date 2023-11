La encrucijada de Xavi con Balde y Cancelo

Jugar con Cancelo por banda izquierda permite al técnico del FC Barcelona tener una mayor solidez defensiva con Araujo, Koundé e Iñigo o Christensen Por otro lado, para que Balde recupere su mejor versión, la que exhibió la pasada temporada, necesita sumar más minutos

Alejandro Balde no ha podido exhibir todavía el nivel de la pasada temporada, que le encumbró como titular en el lateral izquierdo del FC Barcelona y le dio el pasaporte a la selección española. Como azulgrana, jugó 44 partidos, en los que marcó un gol y repartió siete asistencias en 3.110 minutos de juego.

Esta campaña, en cambio, en 18 partidos y la suma de 1.232 minutos, Balde no ha estrenado su cuenta goleado y ha dado una asistencia, a Sergi Roberto en Granada, en Liga.

Ante el Oporto, Xavi Hernández se decantó por Joao Cancelo en el lateral izquierdo, la posición natural de Balde, y el de Sant Martí se quedó en el banquillo. Sustituyó al portugués en el minuto 82.

El entendimiento entre los Joaos

La apuesta por Cancelo, que se entendió muy bien en el mismo carril que su compatriota Joao Félix, le salió muy bien a Xavi. El ex del Manchester City estuvo muy activo, marcó el gol del empate y asistió en el de la victoria para certificar una remontada que no solo clasifica a los azulgranas para octavos de final de la Champions League -y con el primer puesto virtual- sino que da también mucho oxígeno. Fue reconocido con el MVP del partido.

Joao Cancelo por la izquierda y no por la derecha permite a Xavi siguir teniendo mucha proyección defensiva por uno de los carriles y ganar en seguridad defensiva, ya sea Araujo quien ocupe el lateral derecho -como sucedió ante los portugueses- o con Jules Koundé.

El francés fue central junto a Iñigo Martínez y en la recámara quedó Christensen. En la situación en la que se encuentra el Barça actual, es muy importante recuperar la fiabilidad atrás.

Es cierto que la lógica dictamina que que Joao Cancelo debe descansar algún día, pues ha participado en todos los partidos (16) desde su llegada y solo el día de su debut como azulgrana, en Pamplona, no fue titular.

Prefiere no descansar

Pero también es cierto que desde el primer día Cancelo ha dejado entrever que prefiere jugarlo todo y que lo de los descansos no va consigo. Así lo manifestó su anterior entrenador, Pep Guardiola, y de hecho, sería uno de los motivos del roce entre ellos. Xavi, por si acaso, no lo toca del once y el calendario más inminente (Atlético de Madrid y Girona) lo desaconseja.

El problema es que para que Alejandro Balde recupere su mejor nivel, el canterano necesitaría sumar más minutos y ganar en confianza. Y aunque no tiene el cartel de transferible y costó mucho atar su renovación, en la Premier League siguen con mucha atención su situación. Una encrucijada para Xavi que deberá resolver el egarense en los próximos partidos.