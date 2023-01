El Dortmund presiona a Moukoko para que defina ya su futuro

El director deportivo asegura que "queremos tomar la decisión lo antes posible porque nos interesa a todos" El Dortmund no renuncia a su renovación a pesar de las ofertas importantes que tiene el jugador

El director deportivo del Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, sigue metiendo presión públicamente a Moukoko y su entorno para que definan su futuro lo antes posible. Para el equipo alemán es clave conocer ya si renueva o no para planificar la próxima temporada. "Por supuesto que debemos tomar la decisión lo antes imposible. Es muy importante que todos los involucrados en esta negociación tengan claridad dentro de muy poco tiempo", señaló a 'WAZ'.

Kehl no quiso entrar en más consideraciones pero no renuncia a que el talentoso atacante del Dortmund acabe renovando por el club alemán y no dio por rotas las negociaciones, ni mucho menos. 'Bild' explicó hace unos días que el jugador había rechazado la última propuesta de renovación por lo que saldría libre a 30 de junio, pero el Dortmund no da el tema por acabado y el propio futbolista salió a desmentirlo públicamente a través de sus redes sociales.

Lo que sí parece claro es que el Dortmund va a renunciar vender a Moukoko durante este mercado de enero a pesar de que tiene ofertas de la Premier League. O renueva o saldrá con la carta de libertad bajo el brazo aunque en el Dortmund tienen la esperanza de que el delantero se decante por continuar al menos otro año más dado el protagonismo que tiene en el once titular del equipo.