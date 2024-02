La doble motivación de Borja Mayoral ante el Barça

El FC Barcelona - Getafe de este sábado en Mointjuïc tendrá un nombre propio muy a tener en cuenta. Borja Mayoral, el ariete azulón, llega en un gran estado de forma y con una ocasión excepcional de mostrarse ante uno de los grandes de Liga.

Al interés de seguir escalando posiciones con el Getafe, el de Parla tiene otras dos grandes motivaciones: Mantener el pulso con Jude Bellingham en la pugna por el Pichichi de la Liga y demostrar a Luis de la Fuente que está preparado para debutar con la selección absoluta.

Borja Mayoral lleva 15 goles en el campeonato, solo uno menos que Bellingham, con 16. Su rendimiento ha sido excepcional y en el Coliseum ha encontrado su espacio ideal después de probar varios destinos una vez salió de la Fábrica del Real Madrid.

Borja Mayoral, goleador de LaLiga junto a Dovbyk y Bellingham / EFE

El delantero vivió varias cesiones, en el Wolfsburgo alemán, Levante y Roma. En el Real Madrid pudo jugar 33 partidos oficiales, anotando 7 goles en distintas etapas entre cesión y cesión.

Finalmente llegó a Getafe en el mercado de invierno del 2022, anotando seis goles, y el club madrileño pagó en verano 10 millones de euros para firmarlo en propiedad hasta el 2027.

Candidato a la Roja

Las buenas sensaciones dejadas han tenido su confirmación en la actual campaña con 15 goles. Es el máximo goleador español, con dos goles más que Morata, y aspira a otro gran reto: estrenarse como internacional absoluto.

Luis de la Fuente contó con Mayoral en las selecciones inferiores de España. Fue campeón de Europa sub'21 en 2019, arrancando el torneo como el '9' titular, si bien acabó actuando de revulsivo ante el buen rendimiento de Oyarzabal como falso delantero centro.

Borja Mayoral celebra un gol con la Rojita / EFE

Su media en la selección sub'21 fue excelente, con 16 goles en 31 partidos. Sin embargo, no dio el paso a la absoluta con Luis Enrique y ahora se le abre un nuevo escenario a sus 26 años.

Los dos '9' de De la Fuente son Morata y Joselu. El madridista se ha lesionado y estará unas tres semanas de baja, por lo que llega muy justo al próximo parón de marzo en el que España disputa dos amistosos, ante Colombia en Londres (22/3) y Brasil en el Bernabéu (26/3).

De la Fuente nunca fuerza

Al tratarse de dos amistosos, De la Fuente no forzará a ningún jugador tocado. No lo hace por costumbre. Y mucho menos con un futbolista que sale de una lesión si no está al cien por cien. Así ha actuado, por ejemplo. con jugadores del FC Barcelona, como Pedri, Balde o Lamine Yamal.

Por tanto, Borja Mayoral oposita a estar en la lista de convocados de la selección absoluta por primera vez en su carrera. Sus 15 goles ya son un gran aval, pero una actuación destacada frente al FC Barcelona reforzaría aún más su candidatura.