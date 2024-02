"Dije que no a un restaurante en el Bernabéu, el Barça es sagrado"

El nuevo Santiago Bernabéu es la gran obra de Florentino Pérez. El máximo mandatario blanco, uno de los hombres más poderosos de España, tenía entre ceja y ceja construir una obra faraónica, única en el mundo. Que fuera mucho más allá de un simple estadio de fútbol y pudiera albergar todo tipo de acontecimientos con la máxima funcionalidad. Versátil.

Dentro de todo este entramado, según ha explicado el propio protagonista este sábado en una entrevista en 'RAC1', se le ofreció a uno de los mejores chefs del mundo (el mejor durante muchos años) llevar las riendas de un restaurante único en territorio vikingo.

EL BARÇA, SAGRADO

“Yo dije que no a tener un restaurante en el Santiago Bernabéu. Dije que no. El Barça es sagrado. Me acuerdo de mi padre, su pasión era el Barça", ha comentado Ferran Adrià, propietario hasta 2011 del famoso restaurante El Bulli, en la Cala Montjoi de la Costa Brava.

“No fue con Florentino”, ha aclarado Adrià.