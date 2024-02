Víctor Font: "Florentino está ayudando al Barça"

Víctor Font concedió una entrevista al programa 'el món a RAC1' en la que fue muy crítico con la gestión de Joan Laporta. "Todos lo decíamos en 2021 que el Barça era un tren que iba a 200 kilómetros por hora y estaba a punto de chocar contra la pared. Pues bien ese momento ha llegado ¿Qué haces entrando a gobernar sin poner en marcha un plan de viabilidad de manera inmediata?", se preguntó.

El excandidato a la presidencia del Barça volvió a mostrar su sorpresa por el papel de Florentino Pérez en algunos proyectos del club azulgrana.

Font se mostró perplejo por cómo Laporta habla de madridismo sociológico, y al mismo tiempo según él, va de la mano con el presidente del Real Madrid en objetivos como la Superliga.

"Lo del madridismo sociológico es algo que sabemos todos. Lo que no tiene sentido es que luego cuando hay que escoger entre Messi y Florentino, escojamos al presidente del Madrid", empezó diciendo.

"Anas Laghrari, que es uno de los hombres de confianza de Florentino, está asesorando al Barça. En algunos entornos han llegado a oír que Florentino ha dicho: '¿Quién me diría a mí que estaría ayudando al Barça?' Pues sí, Florentino está ayudando al Barça y no se nos explica", apuntó.

El fichaje de Mbappé por el Madrid

Font también se refirió al fichaje de Mbappé por el Madrid y destcó que el club blanco lleva ventaja al Barça con la explotación del estadio.

"El Madrid nos lleva una ventaja con Mbappé y el estadio. Con el estadio generará 120-150 millones extra que les sirven para invertir en jugadores como Mbappé. Yo estoy seguro de que esta temporada tendremos un agujero de más de 100 millones. Dembélé era un jugador que no queríamos vender y lo vendimos. Esto es venta de patrimonio. Y viendo los números de esta temporada tendremos que vender activos como De Jong o Araujo a final de tempotada".

En relación al final anunciado de Xavi, Font reconoció que esperaba otros resultados, pero apuntó a diversos factores más allá del técnico. "Sí, claro que veo el juego del equipo. Pero lo que digo es: cuidado porque si cambiamos a Xavi por Flick, y no cambiamos nada dentro del club, las probabilidades de que no funcione son grandes", señaló.

"Ganar una Liga no te garantiza el éxito; la gran frustración es cómo ganar a veces supone un problema. El triplete de 2015 trajo problemas: los problemas quedaron soterrados con los éxitos y entramos en el peor tramo de la historia contemporánea del club. Hay que hacer un buen diagnóstico".

Las peticiones de Xavi

Font se ha explayado en los motivos que cree que han condicionado la trayectoria de Xavi en el banquillo y ha señalado que él no lo hubiera destituido.

"La frustración con los resultados es compartida y no lo esperábamos. Todos esperábamos que Xavi hubiera funcionado mejor, pero nunca sabremos cómo le habría ido si hubieran seguido Mateu y Jordi. Si los fichajes prioritarios se hubieran ejecutado, no sabríamos dónde estaríamos. Romeu era el plan C, D o F. Quería a Zubimendi, Kimmich... Yo no habría destituido a Xavi igualmente. Soy partidario de la estabilidad. Pero el requisito imprescindible para que la estabilidad se transforme en éxitos es que haya una estructura profesional".