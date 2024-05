Deco viajará con Xavi a Sevilla

El último desplazamiento del FC Barcelona de la temporada a Sevilla puede resultar muy incómodo. No por el partido que hay que disputar ya que es intrascendente, sino por la situación que se puede vivir con un Xavi Hernández que tiene un pie y medio fuera del club.

El Barça tratará de afrontar el viaje con la máxima normalidad. Por ello, el director deportivo Deco estará al frente de la expedición con el técnico a su lado después de haber pasado una semana agitada viendo como el Barça está negociando el fichaje de Hansi Flick para que sea su sustituto.

La tensión puede ser importante, si bien Deco y Xavi han mantenido una buena relación durante todo el año y la decisión de prescindir del técnico recaerá finalmente en Joan Laporta y su junta directiva.

En cualquier caso, para no echar más leña al fuego, Deco no realizará declaraciones durante el partido, como ha hecho a lo largo de la temporada. Ya no habló ante las televisiones oficiales en los encuentros frente al Almería y Rayo Vallecano y tampoco lo hará en el Sánchez Pizjuán.

Xavi será el único portavoz del club en la previa del partido y a su término, así como el futbolista que atienda a la televisión sobre el terreno de juego.

Solo hablará Xavi

El entrenador barcelonista se verá en un compromiso y deberá responder con la máxima diplomacia posible ya que nadie le ha comunicado aún personalmente que no será el máximo responsable del equipo en el próximo ejercicio.

Deco abandona la casa de Laporta tras la reunión del 'shushi' / DAVID BERNABEU

El técnico está citado para el lunes cuando conversará con la cúpula del área deportiva y, con el resultado de esta reunión, la junta directiva comandada por Joan Laporta tomará el martes una decisión definitiva.

El presidente, por su parte, viajará este sábado a Bilbao para estar en el palco en la final de la Champions femenina y regresará el domingo con las futbolistas. En caso de victoria, acompañará a las campeonas durante las celebraciones.

En el caso de la expedición del primer equipo, volará rumbo a Andalucía el mismo domingo, día del partido, a las 11.00 h. en un vuelo chárter, se instalará en el hotel NH Collection de Sevilla para regresar de madrugada una vez finalice el choque frente al conjunto de Quique Sánchez Flores, que se disputa a las 21.00 h.