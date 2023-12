Deco: "Tenemos que seguir luchando por la Liga"

"Todavía no hay nada decidido", ha declarado tras la derrota del Barça contra el Girona El director deportivo del Barça no ha querido 'mojarse' sobre el futuro de Joao Félix: "Estamos más preocupados del día a día"

Deco atendió a ‘DAZN’ tras la derrota contra el Girona y dejó muy claro que, según su punto de vista, el Barça no puede rendirse en la lucha por el título de Liga. “Todavía no hay nada decidido. Por supuesto que queríamos ganar a un rival directo para seguir arriba, pero no hemos sido capaces", declaró.

"Hemos empezado bien, hemos creado ocasiones, hemos conseguido empatar pese a empezar perdiendo... Pero hemos fallado ocasiones, no hemos sido contundentes y el resultado final ha sido malo”, reflexionó el director deportivo azulgrana, que no escatimó en elogios hacia un Girona “que tiene muy clara su idea de juego”.

Deco también fue preguntado por el futuro de Joao Félix después de que Xavi asegurara públicamente en la previa del derbi que le gustaría contar con él más allá de la presente temporada. “Estamos más preocupados de lo que tenemos que hacer en el día a día, de los resultados del equipo. No es momento de hablar de Joao ni de la situación de otro cedido”, respondió.