Xavi: "Aleix Garcia es un futbolista para el Barcelona"

El entrenador del Barça elogia al jugador del Girona, al que entiende que diga que le gustaría vestir de azulgrana Se muestra encantado con Joao Félix y Joao Cancelo y repite que le gustaría seguir contando con ellos la próxima temporada

Varios han sido los nombres propios en la rueda de prensa que ha ofrecido Xavi Hernández previa al partido entre el Barça y el Girona que se juega este domingo en Montjuïc.

Uno de ellos ha sido el de Joao Félix. El presidente del Barça, Joan Laporta, ha explicado en una entrevista en Dubai, donde ha estado estos últimos días en compañía de otros directivos del club, que están encantados tanto con él como con Joao Cancelo y que trabajarán para que sigan en el club la próxima temporada. "Si lo ha dicho el presidente va a misa. No ha dicho nada que no sepamos. Estamos satisfechos no, lo siguiente con los dos. Se han adaptado bien, están felices, rindiendo a un nivel muy alto. ¿Joao Félix? Me gustaría seguir contando con él, todas las partes lo tenemos claro. Hay una negociación en la que yo no entro. Son cosas de Deco, el presidente. Como entrenador, sí que me gustaría seguir contando con él".

Aleix Garcia

También ha hablado Xavi sobre Aleix Garcia, uno de los jugadores más destacados del Girona que está semana dijo que le gustaría jugar en el Barça, declaraciones que no fueron bien recibidas por los aficionados del Girona y que incluso tuvieron respuesta en la figura de su entrenador, Míchel. Xavi ha dejado claro que el de Ulldecona es un jugador con nivel para vestir de azulgrana: "Aleix está haciendo una temporada enorme. Tiene gran capacidad técnica, sus cambios de orientación son espectaculares. Es un futbolista para el Barcelona que ya ha sido convocado por la selección. Hay que entender lo que dijo, quien no querría jugar en un club grande como el Barça".

Pau Cubarsí

Otro ha sido el de Pau Cubarsí. El joven central de 16 años lleva toda la semana entrenando con el primer equipo ante las bajas de Iñigo Martínez y Marcos Alonso y formará parte de la lista de convocados para el partido contra los de Míchel. Xavi lo ha elegido por delante de otros defensas del filial como Mikayl Faye y sus razones tiene. "Está preparado para debutar con el primer equipo. Si está en la lista es porque está preparado para jugar. Es un jugador que tiene mucho nivel, es agresivo, lee bien todos los aspectos tácticos y una gran salida de balón. Si lo necesitamos, está preparado para ayudarnos", ha explicado sobre un futbolista a quien muchos ven como futuro central del primer equipo.